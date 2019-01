Nuovo Cda della Funivia: 47 candidature

Saranno 47 i candidati per il nuovo consiglio di amministrazione della funivia di Malcesine. Al bando aperto da Atf, Azienda trasporti funicolari Monte Baldo di Malcesine, lo scorso 17 gennaio e chiuso ieri a mezzogiorno, hanno partecipato 16 persone, che andranno ad aggiungersi agli altri 31 che avevano presentato domanda ancora l'anno scorso, quando a marzo era stato pubblicato un primo bando – chiuso il 5 aprile – per il rinnovo dei vertici del consorzio, che ancora per pochi giorni sarà presieduto da Daniele Polato affiancato dai consiglieri Paolo Formaggioni, Fernando Morando, Carlo Sartori e Ivano Bommartini. Ufficialmente non è arrivata ancora alcuna indicazione su chi siano i sedici nuovi candidati, tuttavia fonti autorevoli e ben informate danno come sicura la ricandidatura proprio di Paolo Formaggioni, consigliere uscente della funivia e consigliere comunale di Brenzone, in passato già nel cda della funivia di Malcesine all'epoca della presidenza di Giuseppe Venturini. Tra coloro che ambiscono ad entrare nel nuovo cda ci dovrebbe essere anche un altro nome di spicco della politica locale dell'area montebaldina: si tratta dell'avvocato Piergiorgio Schena, vice sindaco di San Zeno di Montagna, il Comune tra l'altro proprietario con Brenzone degli impianti di risalita di Prada su cui Atf ha un progetto da 3,6 milioni di euro per riaprirli. Nel frattempo proprio ieri in consiglio comunale a San Zeno sono state ufficializzate con una presa d'atto le dimissioni proprio di Schena da rappresentante del Comune di San Zeno nel consiglio dell'Unione Montana Baldo Garda. E proprio lo stesso Schena, sempre secondo i ben informati, potrebbe essere uno dei più accreditati candidati alla presidenza. Un'altra candidatura forte, e comunque certa, è quella di Pierangelo Zorzi, consigliere in Provincia con delega alla polizia provinciale, che, interpellato, conferma l'indiscrezione. «Si, ho partecipato al bando. Intendo mettere a disposizione la mia esperienza maturata in particolare nel settore del turismo e nella sua valorizzazione». Tuttavia rimangono in piena corsa anche i 31 candidati che avevano presentato domanda la scorsa primavera. Tra loro spiccano i nomi di Paolo Artelio, presidente del Consorzio Lago di Garda Veneto, Ruggero Pozzani, già assessore provinciale al Turismo. Pur rimanendo ancora valida come candidatura, si tira fuori dai giochi Matteo Pressi, che ieri si è dimesso da consigliere provinciale per ricoprire il ruolo di capo di gabinetto del presidente della Provincia Manuel Scalzotto. Rimane invece nella lista Carlo Gambino, consigliere comunale di San Zeno di Montagna con delega a Cultura, Sport e Pro loco, esponente locale della Lega. Da Malcesine in corsa c'è tra gli altri Marco Treccani, vice presidente di Federalberghi Garda Veneto e presidente dell'associazione Albergatori di Malcesine. Il nuovo consiglio di amministrazione di Atf dovrebbe essere nominato entro una settimana. Nelle prossime ore verranno analizzate le 16 nuove domande per capire se hanno i requisiti richiesti per essere ammesse. Subito dopo con ogni probabilità sarà fissata la data dell’assemblea dei soci, che il presidente Manuel Scalzotto è intenzionato a convocare entro i primi di febbraio. Prima dell'assemblea ci sarà un confronto informale tra i tre soci di Atf – Provincia, Comune di Malcesine e Camera di Commercio – per esaminare le candidature e indicare il presidente e i quattro consiglieri. Quindi si andrà in assemblea per ratificare quanto stabilito. •

Emanuele Zanini