Non passa in Regione l’impegno per i 20 letti di assistenza intermedia

Bocciato in Consiglio regionale l’ordine del giorno che impegnava la giunta a istituire entro il 2019 20 posti letto di ospedale di comunità nell’ospedale di Malcesine. Il punto è stato liquidato con 13 voti a favore, 24 contrari e un astenuto. Cristina Guarda, del gruppo Alessandra Moretti Presidente - assieme a Orietta Salemi, del Pd, Manuel Brusco, del Movimento 5 Stelle, e Giovanna Negro di Veneto Cuore Autonomo - aveva presentato l’ordine del giorno il 19 dicembre. Titolo: «Ospedale di Malcesine: implementare il numero di posti letto e potenziare gli ambulatori specialistici a fronte di una forte presenza turistica nell’area dell’alto Garda». Negro, tra l’altro, aveva di recente preso parte anche ad alcune riunioni alla presenza dei sindaci dell’alto Garda e dei vertici della Ulss 9 proprio in merito alle esigenze di queste realtà. Per Malcesine erano scesi in campo il vicesindaco del paese, Claudio Bertuzzi, i sindaci di Brenzone, Tommaso Bertoncelli, e di Torri, Stefano Nicotra, quello di San Zeno e tante associazioni, rappresentanti di categoria di commercianti, albergatori, realtà economiche. La lettera era stata inviata al Comitato dei sindaci. Parlava di: mantenimento degli 80 posti letto ospedalieri; inserimento di 20 posti di Ospedale di Comunità; potenziamento poliambulatori. Tutte richieste finite nell’ordine del giorno bocciato a Venezia. «Resto allibito», ha commentato Claudio Bertuzzi. «stupito che la Regione abbia bocciato un ordine del giorno simile, che recepiva le istanze del territorio. Credo che la sanità non debba avere colore politico, non avrebbe dovuto avere importanza chi ha presentato l’ordine del giorno». Poi Bertuzzi, iscritto alla Lega Nord, spiega: «con l’assessore Coletto e il direttore generale dell’Ulss 9 abbiamo fatto riunioni e preso accordi. Non vorrei ora che la partenza per Roma di Coletto mettesse in discussione quanto era stato pensato finora». Dello stesso avviso di Bertuzzi anche i sindaci di Brenzone, Bertoncelli, e di Torri, Nicotra. «Spiace», hanno commentato entrambi, «che si sia sprecata questa occasione. Auspichiamo che, da qui a quando saranno modificate le schede ospedaliere, le nostre richieste vengano accolte perché è indispensabile potenziare i servizi offerti dall’ospedale di Malcesine». Più politico il commento di Orietta Salemi: «La partenza di Coletto per Roma non sembra di buon auspicio per il territorio veronese, visto che lo scorso anno un ordine del giorno su Malcesine era stato accolto. Questo niet non vorremmo fosse premessa di un’idea di smantellamento». Ma come hanno votato i veronesi a Venezia? Per il sì alla mozione: Orietta Salemi, Giovanna Negro e Manuel Brusco. Astenuto: Stefano Valdegamberi. Contrario: Alessandro Montagnoli della Lega. Assenti al momento del voto Andrea Bassi, Stefano Casali e Massimo Giorgetti.

G.M.