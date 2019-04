In piazza per rilanciare l’ospedale

In piazza Statuto a Malcesine e all’ospedale di Val di Sogno, oggi, il Licssom, Libero comitato spontaneo salvataggio ospedale di Malcesine, sarà presente dalle 8,30 alle 13 con un gazebo per raccogliere firme di adesione e sostegno alla propria attività incentrate sul rilancio del nosocomio dell’alto Garda. Fondato poco più di un anno fa, l’associazione, creata dal presidente Adriano Piffer, recentemente ha organizzato in municipio un’assemblea pubblica per discutere del nuovo piano socio sanitario regionale e in particolare delle nuove schede ospedaliere, che per la struttura di Malcesine prevedono, secondo quanto comunicato da Venezia, 92 posti letto: 50 per i poliomielitici, 30 per i pazienti da fuori Regione e 12 per l’ospedale di comunità. All’incontro sono intervenuti anche il vicesindaco di Malcesine Claudio Bertuzzi e i quattro consiglieri regionali veronesi: Andrea Bassi del Centro Destra Veneto, Giovanna Negro di Veneto Cuore autonomo, Enrico Corsi della Lega, e Orietta Salemi del Pd. Alcuni sono membri della quinta commissione Sanità regionale. •

EM.ZAN.