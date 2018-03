In campo cinque sindaci: «Garanzie per l’ospedale»

È partita il 22 marzo, ma la data è del 13, la lettera scritta dai sindaci Nicola Marchesini di Malcesine, Tommaso Bertoncelli di Brenzone, e cofirmata pure dal primo cittadino di Torri, Stefano Nicotra, dal collega di San Zeno di Montagna Maurizio Castellani, e dal sindaco di Garda (neodeputato di Forza Italia) Davide Bendinelli. Chiede conto delle sorti dell’ospedale di Malcesine, alla luce della non menzione della struttura nelle schede che ridisegnano gli ospedali di Bussolengo e Villafranca e si occupano anche della struttura di Isola della Scala. «Il problema nasce dalle dotazioni che sono state attribuite a Bussolengo», dicono i sindaci, «visto che 40 posti letto di Recupero e rieducazione funzionale, contrassegnati con il codice 56, sono la stessa identica dicitura e dotazione di posti letto operativi oggi a Malcesine». In Val di Sogno al momento sono attivi 80 posti, di cui 30 teoricamente dedicati a pazienti da fuori Regione, e attualmente l’ospedale accoglie persone che necessitano di riabilitazione fisiatrica postinterventi ortopedici, pazienti postpoliomielitici, e ha una decina di posti letto dedicati alla riabilitazione cardiologica. Sia questi ultimi che quelli di riabilitazione ortopedica sono quelli che, ritengono i sindaci, potrebbero essere a rischio spostamento a Bussolengo: «È improbabile che si creino nuovi posti letto e anche che Bussolengo diventi una sorta di doppione di Malcesine», temono sul Garda. I posti letto di riabilitazione cardiologica fanno gola anche alle strutture private, a parte Villa Garda: nessun altro ospedale dispone di questa specificità per la quale il Veneto paga, annualmente, oltre tre milioni di euro per i pazienti regionali che vanno a riabilitarsi in Trentino in due cliniche private convenzionate di Arco. Di qui l’iniziativa dei cinque di chiedere rassicurazioni scritte sul futuro di Malcesine all’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto. «Chiediamo formali risposte e le conferme», scrivono i primi cittadini, «necessarie a rassicurare noi, visto che siamo responsabili per la tutela della salute dei cittadini, nonché tutti i residenti dell’alto Garda e i circa tre milioni di turisti che ogni anno arrivano sull’alto lago». «Successivamente alla modifica delle schede ospedaliere, alcuni consiglieri regionali ma anche associazioni locali e un comitato di recente costituitosi per la salvaguardia dell'Ospedale di Malcesine hanno paventato a più riprese, pubblicamente e sulla stampa, il profilarsi di uno scenario secondo cui, per volontà della Regione, avverrebbe uno svuotamento dei posti letto dall’ospedale di Malcesine per travasarli in quello di Bussolengo», sottolineano i sindaci. Ciò, nonostante il Consiglio regionale abbia approvato, il 23 dicembre 2017, con una sola astensione e 43 voti a favore un ordine del giorno col quale si impegna la Giunta a lasciare gli 80 posti letto presenti a Malcesine. Si attende quindi ora che l’assessore Luca Coletto dia garanzie pubbliche che nulla verrà toccato. IL PRIMARIATO SPOSTATO La prima conseguenza delle nuove schede è la assai probabile perdita della «apicalità» di Malcesine, per lo spostamento della stessa a Bussolengo. Nella scheda di Bussolengo, accanto alla voce Recupero e rieducazione funzionale è prevista una apicalità, cioè un primario. L’ex dg della vecchia Ulss 22, Alessandro dall’Ora, aveva destinato questa apicalità a Malcesine, dove si trova tutt’ora. «È improbabile avere due primari di riabilitazione nella stessa Ulss», dicono i sindaci. •

Gerardo Musuraca