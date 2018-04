In 31 in lista per il cda della funivia

Sono 31 i candidati al consiglio di amministrazione dell’ Azienda trasporti funicolari di Malcesine. È quanto si è appreso ieri da fonti riservate dopo la chiusura, a mezzogiorno, del bando che Atf aveva aperto il 12 marzo per la formazione del nuovo cda. Atf ha scelto di non fornire informazioni ufficiali, limitandosi a trasmettere la documentazione ai soci che si riuniranno in assemblea oggi alle 15 in Provincia per discutere anche del ricorso presentato dal cda uscente. Da prime informazioni risulta che il presidente Daniele Polato e i consiglieri Paolo Formaggioni, Ferdinando Morando, Carlo Sartori e Ivano Bommartini non si siano ricandidati. Non mancano nomi di spicco tra i 31 candidati. Tra questi c’è Matteo Pressi, consigliere provinciale con delega ai Trasporti. Una candidatura a sorpresa secondo qualcuno, per altri sollecitata da una parte della compagine sociale di Atf. Un’altra figura di primo piano nel panorama istituzionale è Paolo Artelio, presidente del Consorzio Lago di Garda Veneto. Contattati, entrambi hanno confermato di aver avanzato la loro candidatura. Nell’elenco viene dato per certo Ruggero Pozzani, già assessore provinciale al Turismo. Fa parte della lista anche Carlo Gambino, consigliere comunale di San Zeno di Montagna, esponente della Lega. Una candidatura politica ma anche istituzionale, visto che Gambino è amministratore di un Comune che possiede il 50 per cento della proprietà degli impianti di risalita di Prada Costabella, chiusi dal 2013, su cui la funivia di Malcesine ha presentato un progetto da 3,6 milioni di euro per la riapertura. Altra conferma arriva da Marco Treccani, vice presidente di Federalberghi Garda Veneto e presidente dell’ associazione Albergatori di Malcesine. «La mia candidatura», dice, «concordata con l’associazione, è stata avanzata per avere una rappresentanza degli albergatori in Atf per sviluppare ancora di più politiche in favore dei turisti che soggiornano sul lago e in particolare a Malcesine». Di Malcesine sono anche la candidata Aurora Floridia, del gruppo di minoranza Vivere Malcesine, e i probabili Christian Chincarini, figlio dell’ex sindaco di Malcesine Valente Chincarini, Giacomo Bertuzzi del Gam, Gruppo alpinistico Malcesine, e Aurelio Gottardi della Lega. •

E.ZAN.