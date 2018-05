Il paese piange il suo sindaco Bandiere a mezz’asta e lutto

È forte a Malcesine la commozione per la morte del sindaco Nicola Marchesini, avvenuta l’altra notte, a soli 48 anni e dopo una lunga malattia. L’amministrazione comunale, ora guidata dal vicesindaco Claudio Bertuzzi, ha deciso di rendere omaggio al suo «condottiero» issando le bandiere del municipio e degli edifici pubblici a mezz’ asta. Per tutto domani, data scelta per la celebrazione dei funerali di Marchesini, che si terranno alle 15 nella chiesa parrocchiale, è stato proclamato il lutto cittadino. Il Comune, attraverso un decreto firmato dallo stesso vicesindaco Bertuzzi, ha chiesto alle attività produttive del paese di partecipare al lutto abbassando le saracinesche e sospendendo la propria attività durante l’orario delle esequie, compreso tra le 14,30 alle 17. La decisione, si legge nel documento dell’amministrazione, è stata presa «dopo il senso di smarrimento e di sgomento che ha pervaso tutta la comunità. Il dolore della famiglia del sindaco è diventato il dolore della collettività. La proclamazione del lutto cittadino vuole essere un segno di vicinanza e di partecipazione al dolore della famiglia». Nel frattempo alla clinica Pederzoli di Peschiera, dove Marchesini era in cura, è stata allestita la camera ardente mentre stasera, in chiesa a Malcesine, verrà recitato il rosario dopo la messa. La morte di Marchesini ha scosso davvero tutti. A partire dai colleghi sindaci dell’alto lago, con cui si relazionava più spesso. Tommaso Bertoncelli, primo cittadino di Brenzone, lo ricorda come una persona intelligente, sicura di sé, tenace, molto aperta. «È grazie proprio alla sua capacità e all’ apertura mentale con cui ha colto l’opportunità di acquisire per 30 anni la funivia di Prada con Atf (Azienda trasporti funicolari di Malcesine, ndr), che gli impianti di risalita riapriranno nel 2019». Bertoncelli aggiunge: «Aveva un’ammirevole forza di volontà, ha seguito fino in fondo l’attività amministrativa nonostante la malattia». Per Maurizio Castellani, sindaco di San Zeno di Montagna, Marchesini «era un collega intraprendente, determinato, puntiglioso. Lascia un vuoto nella nostra comunità». Il sindaco di Torri Stefano Nicotra: «Nicola ancora prima che un ottimo politico era un amico. Più di qualche volta quando passava da Torri mi chiamava per sapere se ci incontravamo per discutere magari dei temi caldi del lago. Era sempre pronto a collaborare, disponibile e onesto», aggiunge, «voleva un gran bene al territorio. Quello che prometteva lo portava a termine. Ci mancherà». Anche l’Anci (Associazione dei comuni) Veneto, attraverso una nota, esprime cordoglio affidandosi alle parole della presidente Maria Rosa Pavanello e dei vicepresidenti Francesco Lunghi, Angelo Tosoni ed Elisa Venturini: «Si tratta di un lutto per tutta la comunità che Nicola con la sua attività da sindaco ha servito con dedizione e impegno. Il suo ricordo resterà intatto in tutti i cittadini per la passione che ha messo nel suo ruolo istituzionale». Tanti i messaggi di cordoglio anche dei semplici cittadini. «Mancherà il tuo sorriso e la tua disponibilità, la tua energia e la tua voglia di vivere», scrive sulla propria pagina facebook Il Coro delle Voci dell’Aril che, prendendo spunto dalla giornata di venerdì, iniziata con la pioggia, aggiunge: «Nel pomeriggio le nuvole si diradano, la pioggia cessa ed esce il sole. Allora questo è un tuo messaggio. Abbiamo capito: non può piovere per sempre. Riposa in pace Nicola». Decine e decine i messaggi di condoglianze arrivati sulla pagina facebook del Comune, giunti da altre città italiane e perfino dalla Scozia. •

Emanuele Zanini