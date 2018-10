Il Comitato per l’ospedale incontra Zaia e Salvini

Il Licssom, Libero comitato spontaneo salvataggio ospedale di Malcesine, si appella alla politica non solo regionale, ma anche nazionale per tenere alta l'attenzione sul nosocomio di Val di Sogno. Il presidente dell'associazione, Adriano Piffer ha incontrato il presidente della Regione Luca Zaia a Trento per tenerlo aggiornato sulla struttura sanitaria malcesinese. Piffer ha consegnato al governatore veneto un documento che riassume le richieste avanzate dal comitato sul futuro dell'ospedale. «Zaia», ha affermato Piffer, «ci ha accolti con un atteggiamento amichevole convincendoci sulla sua ampia conoscenza delle problematiche di Malcesine. Non solo». «Su nostra richiesta», ha aggiunto il presidente del Licssom, «il governatore si è detto disponibile a contattare l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto e il direttore dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi per discutere di questo tema durante un incontro. Zaia ha inoltre aggiunto che la prossima primavera potrà venire a visitare l'ospedale di Malcesine». Il presidente della Regione, ha riferito Piffer, è stato aggiornato anche riguardo la sperimentazione legata ai «poliovirus» sui poliomielitici di Malcesine, con la collaborazione del dipartimento di Scienze neurologiche e della visione di Verona e di Scienze cliniche e biologiche dell’università dell’Insubria di Varese e quello di Patologia clinica dell’azienda ospedaliero-universitaria «Fondazione Macchi». Nelle scorse settimane Piffer ha incontrato anche il vice premier Matteo Salvini, sempre con l'obiettivo di mettere in evidenza il caso del nosocomio gardesano. Ai due politici della lega, il presidente del Licssom ha ribadito la sua posizione in merito alla struttura ospedaliera della Val di Sogno. «Struttura che non solo deve essere mantenuta in vita ma ha tutte le potenzialità per essere rilanciata, sottolinea Piffer. «Sfruttando la vocazione turistica del lago il centro sanitario di Malcesine potrebbe creare un volano economico per il territorio, ma con a disposizione un vero pronto soccorso e non solo un punto di primo intervento». •

EM.ZAN.