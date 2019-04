Due incontri dedicati agli operatori turistici

Lavoro stagionale, fatturazione elettronica, controlli di carattere amministrativo, formazione, credito, «quota 100». Sono i temi di grande attualità che saranno al centro dei due incontri organizzati oggi sul lago di Garda da Confcommercio Verona, Confidi Veneto e grazie al patronato di Confcommercio 50&Più. Il primo appuntamento è oggi alle 10 a Malcesine. Si potrà assistere prendendo posto al Palazzo dei Capitani di via Capitanato 4. Il secondo incontro, invece, è stato organizzato alle 15 a Torri del Benaco. Si terrà nell’Auditorium San Giovanni lungo la via per Albisano. Nel corso della giornata interverrà il direttore generale di Confcommercio Verona Nicola Dal Dosso, che introdurrà i convegni, presenterà i temi. Poi, a seguire, parleranno i funzionari di riferimento delle specifiche aree che saranno trattate. Nel corso degli incontri verranno illustrate, tra l'altro, le attività formative specifiche per il territorio gardesano che si terranno a ridosso della stagione estiva. Tutto ciò nell'ottica di soddisfare soprattutto le esigenze degli operatori turistici e commerciali. •

EM.ZAN.