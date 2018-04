Cinquanta modelli Porsche in mostra in piazza Statuto

Si chiude questa mattina a Malcesine il raduno del Garda 2018 di Porsche, organizzato da Umberto Conato e Francesca Tanferi per conto del PorscheMania Sporting Club, che è presieduto da Massimo Pezzali e conta 1.400 soci. Non si tratta di un semplice raduno ma anche di una gara di regolarità a cui parteciperanno 50 modelli Porsche, dagli anni Cinquanta fino ai giorni nostri. Ci saranno per esempio alcuni esemplari della Porsche 356 del 1951 e 1952, oltre a numerose altre vetture risalenti ai decenni precedenti, fino ad arrivare a una nuovissima 911 turbo S, con appena un paio di mesi di vita. I piloti dovranno percorrere il tragitto di 87,6 chilometri con una media di 36 chilometri orari. Dopo la partenza da Desenzano, ieri mattina, il tour è proseguito durante la giornata di sabato con la visita al museo Mille Miglia di Brescia. Il serpentone di auto ha poi seguito la costa lombarda del lago di Garda passando per i paesi e i luoghi più caratteristici della sponda bresciana. Dopo la sosta per il pernottamento a Riva del Garda, gli equipaggi questa mattina riprenderanno la guida delle loro vetture e, verso le 10, chiuderanno in bellezza il tragitto a Malcesine dove, grazie alla collaborazione del Comune retto dall’amministrazione comunale con il sindaco Nicola Marchesini, le 50 Porsche sfileranno nella centralissima piazza Statuto e qui verranno parcheggiate. Piloti e navigatori – in tutto saranno oltre un centinaio le persone partecipanti – si fermeranno in paese per tutta la mattinata per visitare il centro storico e il castello scaligero e successivamente si fermeranno in un ristorante del centro di Malcesine per pranzare. Al termine della manifestazione verrà stilata anche la classifica finale con le premiazioni. Nel corso della manifestazione ci saranno anche una caccia al tesoro fotografica, un quiz con domande sul lago di Garda e sul mondo Porsche, oltre che una pesca di beneficenza il cui ricavato andrà devoluto al gruppo di clown dottori che collaborano con l’ ospedale di Peschiera. •

EM.ZAN.