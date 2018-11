Ciclopista, in arrivo la parte a sbalzo sul lago

Malcesine si appella a Trento per completare la pista ciclopedonale. Dagli uffici tecnici del municipio del paese melsineo sono chiari: la collaborazione con il Trentino sarà fondamentale per iniziare e concludere i lavori sull'ultimo tratto della ciclabile che attraversa il territorio malcesinese e che dovrà proseguire a nord, dopo il confine regionale, verso Torbole. «È impensabile realizzare l’ultimo troncone dell'infrastruttura se poi viene “interrotta” al confine», precisano dal Comune dell'alto Garda veronese. «Ma intanto la nostra progettazione sta andando avanti. Parallelamente abbiamo iniziato un confronto con Trento per studiare le tempistiche e un piano progettuale che consenta di dare continuità al percorso ciclopedonale su cui stiamo lavorando da anni». Il lotto «di confine», il numero 6, l'ultimo del tratto di competenza del Comune di Malcesine, è anche quello più complesso e delicato da realizzare. Basti pensare che da solo copre oltre sette dei 17,3 milioni di euro finanziati attraverso il Fcc, Fondo comuni confinanti (ex Odi) - 11,7 milioni sul tratto di Malcesine e 5,5 milioni su quello di Brenzone. L’ultima sezione della parte veronese della ciclabile – che attraversa la zona delle gallerie sulla Gardesana – parte dalla località Baitone, poco più a nord di Navene, e arriva dopo quasi due chilometri al confine regionale. PASSERELLA: A fianco della galleria scavata nella roccia dove passa la strada, verrà creato un altro «foro» più piccolo, di un diametro attorno ai quattro, cinque metri, realizzato ad hoc per le biciclette e i pedoni, che comunicherà con il tunnel delle auto solo in un paio di punti per motivi di sicurezza. Nei tratti più a nord, invece, dove è presente la galleria artificiale con i piloni in calcestruzzo, la ciclopista proseguirà esternamente, in una passerella a sbalzo sul lago, sulla falsariga di quella già realizzata a Limone sulla sponda bresciana. IL PROGETTO nasce dall’accordo di programma siglato giusto un anno fa con Veneto Strade che si impegna a concludere i lavori entro il 2 marzo 2020, salvo proroghe a causa di imprevisti o intoppi. Un’eventualità che non si può escludere. Da Malcesine auspicano che anche Trento prosegua nell'iter per realizzare il percorso ciclopedonale sul territorio di competenza. «Sul lotto 6 puntiamo a veder chiusa la progettazione entro la primavera 2019», sostengono dal Comune. Sarà comunque una corsa contro il tempo per rispettare le scadenze. «Attraverso l'assessore regionale ai Lavori pubblici Elisa De Berti, che ringrazio, sto cercando di incontrare i funzionari trentini», spiega il vicesindaco di Malcesine Claudio Bertuzzi. «Ora è importante che anche Trento inizi a portare avanti il progetto della ciclopista. Auspico ci sia un'accelerazione in tal senso», insiste l'amministratore melsineo, «ma intanto noi andiamo avanti per la nostra strada». Nel frattempo il Comune sta cercando di ottenere ulteriori fondi dalla Regione per la messa in sicurezza del tracciato e del territorio interessato dal lotto 6. Per quanto riguarda gli altri punti che attraversano il territorio di Malcesine, sono stati conclusi i lavori dei lotti 2 e 3, quelli che dal confine con Brenzone (che ha di competenza solo il lotto 1) arrivano fino a Val di Sogno passando per Cassone. «Il lotto 4 (che da Val di Sogno arriva fino in via Roma, alle porte del centro storico del capoluogo, ndr) è concluso dal punto di vista amministrativo», affermano dal Comune, «dopo l'accordo trovato con i vecchi progettisti, con cui è stato chiuso il rapporto. La progettazione, come per gli altri lotti escluso il 6», si sottolinea in municipio, «viene realizzata direttamente dagli uffici comunali, con un notevole risparmio economico». «La progettazione proseguirà regolarmente», sostengono dagli uffici tecnici e, sottolineano, «non sarà influenzata dalle indagini della Procura su quel tratto». Il progetto del lotto 4 dovrebbe chiudersi entro l'ottobre 2019, e subito dopo potrebbero iniziare i lavori. Infine, per quanto riguarda il lotto 5, che da Paina arriva fino al Baitone, è stato terminato il tratto che da Campagnola arriva al punto immediatamente prima delle gallerie. L'iter per completare anche quello più a sud, verso Paina, riprenderà a gennaio. •

Emanuele Zanini