«Ci siamo fermati a guardare il lago e ci siamo salvati»

Poteva finire in tragedia l’incidente di domenica mattina lungo la Gardesana, poco prima di Cassone, a poche decine di metri dal confine di Malcesine con Brenzone. Un automobilista a bordo di una jeep ha perso il controllo dell’auto e ha abbattuto parte del muretto di protezione che divide la strada regionale 249 dal percorso pedonale e ciclabile che costeggia il lago. I massi del parapetto sono crollati sulla passeggiata e solo per una fatalità non hanno colpito due turisti milanesi, che proprio in quel momento si erano fermati pochi metri prima per filmare il panorama del lago. «Si è risolto tutto senza feriti», ha raccontato la coppia, Roberto con la moglie Graziella, «ma la pista ciclabile sottostante è stata invasa dai massi del muretto che si è letteralmente sbriciolato. Se invece di fermarci a fare il video avessimo proceduto nella nostra camminata molto probabilmente non saremmo qui a raccontare l’accaduto». Sempre domenica nel pomeriggio, un episodio simile si è verificato a Pai, dove un’auto è andata a sbattere contro un altro muretto che costeggia la Gardesana, demolendolo per almeno quattro metri in lunghezza, per poi finire la sua corsa sull’altro lato della strada abbattendo un palo. Anche in questo caso non ci sono stati feriti. Dopo il doppio episodio si ripresenta la questione sicurezza dell’unica strada che costeggia il Garda orientale e soprattutto della passeggiata che costeggia la regionale per buona parte degli oltre venticinque chilometri che separano il territorio di Torri del Benàco con Malcesine.La manutenzione e messa in sicurezza della Sr249 spetta a Veneto Strade. Sull’accaduto la società che gestisce la rete stradale regionale premette come i due incidenti siano stati originati con ogni probabilità «dall’asfalto bagnato causato dalle piogge dei giorni scorsi e soprattutto dall’alta velocità tenuta dai conducenti». I controlli, però, non mancano: «Il monitoraggio», sottolineano da «Veneto strade», «di quell’importante arteria stradale viene effettuato costantemente ed ogni intervento necessario viene regolarmente realizzato. Al momento non ci sono criticità particolari su quella strada. Nel caso dei muretti che delimitano la carreggiata», precisano, «si tratta di manufatti di valore storico vincolati dalla Soprintendenza su cui non possiamo intervenire con particolari opere di rinforzo», spiegano dalla società. Per quanto riguarda invece i due parapetti in muratura abbattuti, l’azienda assicura che «verranno risistemati nel giro di pochi giorni». Ma che il problema della sicurezza lungo la regionale, comunque, esista lo confermano da Torri. «Fermo restando che il fattore velocità è determinante», fanno sapere dalla polizia municipale, «sarebbe opportuno effettuare un’approfondita ricognizione dello stato di salute dei muretti e delle barriere che delimitano la Gardesana nonché realizzare, dove possibile, opere di consolidamento. È necessario pensare alla sicurezza dei bagnanti durante la stagione estiva e comunque di chi cammina lungo le passeggiate», anche in altri periodi dell’anno. La polizia locale di Malcesine punta il dito in particolar modo sull’alta velocità tenuta dagli automobilisti come principale causa degli incidenti. A tal proposito, annunciano dal paese dell’alto Garda, verranno organizzati controlli sulla velocità mirati. Un ultimo suggerimento arriva ancora dalla coppia che ha assistito in diretta all’incidente di Malcesine. «Bisognerà tenere in conto di mettere in sicurezza anche la futura ciclabile del Garda», affermano i due turisti, «che altrimenti non sarà esente da pericoli». •

Emanuele Zanini