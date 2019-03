Bertuzzi non ha dubbi «Ospedale potenziato»

«La nuova programmazione prevista dalle schede ospedaliere licenziate dalla Giunta regionale del Veneto daranno un nuovo futuro alla realtà sanitaria di Malcesine. Un’opportunità per i cittadini del bacino del Garda e per i tanti visitatori che ogni anno scelgono le nostre terre per le loro vacanze». A sostenerlo sono i consiglieri regionali veronesi della Lega Alessandro Montagnoli ed Enrico Corsi, ai quali si unisce il consigliere del Gruppo misto Stefano Valdegamberi. Al centro, le nuove schede ospedaliere diffuse dalla Regione, che definisce Malcesine come struttura riabilitativa, con 50 posti letto di recupero e riabilitazione funzionale, come Centro di riferimento nazionale per lo studio e la cura degli esiti tardivi della poliomielite e con attività di riabilitazione ortopedica. Nelle note della scheda sono previsti anche 30 posti letto di riabilitazione a disposizione di pazienti extraregione e 12 letti di ospedale di comunità oltre alla «possibilità di assegnazione in concessione a soggetto privato accreditato». «Negli ultimi giorni sono stati lanciati molti, troppi attacchi immotivati alle decisioni della Giunta regionale», continuano i consiglieri. «Hanno parlato di demansionamento dell’ospedale e di perdita di posti letto, quando in realtà niente di tutto questo è vero. Si dà quindi un nuovo futuro alla realtà ospedaliera di Malcesine, alla faccia dei detrattori». Ai consiglieri regionali si aggiunge anche il vice sindaco di Malcesine Claudio Bertuzzi. «Dopo mesi di lavoro in silenzio vediamo i risultati», sottolinea. «Siamo molto soddisfatti, nonostante le fake news diffuse nei giorni scorsi. L’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin ha mantenuto quelle che erano state le nostre richieste presentate a febbraio, quando abbiamo avuto la possibilità di esporre alla Giunta regionale le nostre esigenze. Ci viene offerta la possibilità di trasformare un ospedale che per vent’anni è stato in declino in un centro di eccellenza, soprattutto se i privati saranno intenzionati a rilevarne una percentuale. Si tratta quindi di un segnale forte per il nostro territorio: non chiudere, ma potenziare la struttura. Per Malcesine è una grande vittoria». Sulla questione interviene anche Denis Montagnoli, presidente dell'Aidm, Associazione interregionale disabili motori. «Sono soddisfatta e ho estrema fiducia nell'operato del vice sindaco Bertuzzi», premette la referente dei poliomielitici. «Ma credo che le schede siano state redatte in modo non troppo chiaro. Perché il totale dei posti assegnati è 50 e i 30 degli extra regione e i 12 dell'ospedale di comunità sono tra le note. Non vorrei che questa modalità possa essere interpretata in diversi modi, con il rischio anche di creare malumori». Per Adriano Piffer, presidente del Licssom, Libero comitato spontaneo salvataggio ospedale di Malcesine, «in realtà i posti letto sono 50 più i 12 di ospedale di comunità, che altro non è che una Rsa, residenza sanitaria assistenziale medicalizzata. Quindi i posti sono 62, 18 in meno degli 80 finora previsti, e non 92 come si vuol far credere». •

EM.ZAN