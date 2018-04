Agility Dog, due giorni di sfide sugli ostacoli

Percorsi a ostacoli da superare nel minor tempo possibile, tra salti, cambi di direzione, slalom, passaggi nei tubi, tra bascule e passerelle da superare. A cimentarsi in campi di gara pieni di imprevisti saranno decine e decine di cani che domani e martedì affolleranno il campo sportivo di Cassone (e non quello in località Paina come previsto in un primo momento) per uno degli eventi più attesi dell'anno a Malcesine, l'Agility Dog. La due giorni, aperta al pubblico, richiamerà da tutta Italia moltissimi quattrozampe, di diverse taglie e razze, che, affiancati dai loro allenatori intenti a guidarli lungo l’intero percorso, si sfideranno fino all'ultimo ostacolo, da superare secondo un ordine preciso e senza incappare in penalità. Il tutto nel minor tempo possibile. Una disciplina sportiva spettacolare che sta crescendo negli anni e che punta a favorire una buona armonia tra cane e conduttore. La giornata di domani sarà dedicata al raduno nazionale di Agility ed è riservata a cani, accompagnatori e coach della nazionale italiana che si alleneranno durante la giornata, dalle 9 alle 17. Martedì seguirà la gara Csen, Centro sportivo educativo nazionale di cinofilia, organizzata dal centro cinofilo La volpe rossa di Mori (Trento). La competizione sarà valida per la qualificazione alla finale del campionato italiano che si terrà a fine anno e dalla quale si conosceranno i nomi dei componenti della squadra nazionale per il 2019. La squadra nazionale 2018 parteciperà inoltre al campionato del mondo Wao, World Agility Open Championship che si svolgerà ad Ermelo, in Olanda, dal 18 al 20 maggio. Martedì si partirà alle 9 con le gare, suddivise in base alla capacità e al livello di addestramento: i primi a scendere in campo saranno gli esperti «senior», quindi al pomeriggio toccherà alle categorie «avviamento» e «junior», con le suddivisioni per altezza di salto. Nel corso della giornata verranno effettuate anche le premiazioni. All'evento, il primo di questo tipo nell'alto Garda, sono attesi almeno un centinaio di cani affiancati dai propri inseparabili accompagnatori. Realizzato in collaborazione con il Comune di Malcesine il raduno cinofilo è stato organizzato in particolare da Massimo Perla, selezionatore, responsabile nazionale settore Cinofilia Csen, e dai coach Paolo Ciaghi dell'Asd La volpe rossa di Mori, Giuseppe Pinchetti dell'Asd Toby Dog di Olginate (Lecco) e Nicola Giraudi, nonché componenti della squadra nazionale per il campionato mondiale di Agility 2018. Il sindaco di Malcesine Nicola Marchesini non nasconde la sua soddisfazione per l’organizzazione della manifestazione cinofila, «realizzata per volontà del Comune in accordo con le categorie del settore turistico. Ospiteremo la squadra nazionale di Agility Dog, uno sport che ambisce alla partecipazione alle Olimpiadi nel 2024». •

Emanuele Zanini