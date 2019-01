Riuscito il trapianto, è gioia per Alex

A distanza di un mese dall’intervento al piccolo Alessandro Maria Montresor, Alex, affetto da una malattia genetica rara, il trapianto di cellule staminali emopoietiche da genitore cui è stato sottoposto «è riuscito». Commosso suo padre Paolo Montresor, originario di Colà di Lazise: «È stato come scalare L’Everest. Ora speriamo che ci siano le discese». Lo ha detto in conferenza stampa a Roma, davanti a decine di giornalisti, e alla quale ha partecipato anche il ministro della Salute Giulia Grillo. Paolo Montresor ha ringraziato tutti gli italiani che si sono mobilitati, i volontari e le associazioni che hanno partecipato a questa gara di solidarietà per suo figlio. Poi ha aggiunto: «Nei prossimi mesi tornerò a lavorare a Londra e farò il pendolare nei fine settimana. Mia moglie Cristina ed Alex resteranno a Roma per i controlli e dopo l’estate contiamo di rientrare a Londra». L’annuncio dell’esito è stato dato dal professore Franco Locatelli, a capo dell’équipe medica dell’ospedale Bambin Gesù di Roma. Il percorso post trapianto «può dirsi concluso positivamente» ed Alex è «in buone condizioni di salute» e lascerà l’ospedale nelle prossime ore. Le cellule del padre, manipolate e infuse nel bambino, «hanno perfettamente attecchito». Il paziente di un anno e mezzo affetto da Linfoistiocitosi Emofagocitica (HLH), trasferito a fine novembre al Bambino Gesù di Roma dall’Ospedale Great Ormond Street di Londra è stato sottoposto il 20 dicembre scorso al trapianto. Nell’arco delle quattro settimane successive «non si sono registrate complicanze, né sul piano infettivo, né», precisano i medici, sul piano del rigetto,«problema principale per situazioni di questo tipo». Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia e Terapia Cellulare e Genica dell’ospedale Bambino Gesù afferma: «Siamo soddisfatti del percorso trapiantologico del bambino, che al momento è stato perfetto e siamo felici per l’evoluzione di questa vicenda così complessa». Si apre ora, sottolinea il Bambino Gesù, «una nuova fase, che come in tutti questi casi prevede visite di controllo in Day Hospital con frequenza inizialmente settimanale e poi, via, via, sempre più distanziata». Il successo del trapianto ha provocato le reazioni anche del mondo istituzionale. Il ministro della Salute Giulia Grillo ha detto: «Una bellissima notizia ed è stato un bellissimo esempio di come il nostro servizio sanitario nazionale funzioni alla grande, lavorando in sinergia». «Sono orgogliosa e ringrazio tutti i donatori che si sono mobilitati per dare speranza ad Alex e a tutte le persone malate in attesa di un trapianto di midollo osseo, il Centro nazionale trapianti e le associazioni di volontariato, in particolare l’Admo, per l’impegno nelle piazze italiane. Ovviamente», conclude, «il ringraziamento più importante va a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari che si sono impegnati per Alex. Complimenti all’ospedale Bambino Gesù e all’equipe del professore Locatelli che rappresentano un’eccellenza a livello mondiale». Il ministro della Famiglia, il veronese Lorenzo Fontana, ha manifestato la propria soddisfazione: «Sono felicissimo per Alex e per la sua famiglia». La vicenda ha avuto anche un’impressionante e positiva ricaduta. Ventitremila nuovi donatori, infatti, in soli due mesi e mezzo, si sono iscritti al registro italiano dei donatori di midollo osseo. I dati sono stati resi noti dal direttore del centro nazionale trapianti Alessandro Nanni Costa in conferenza stampa. •

Katia Ferraro