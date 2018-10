L’Italia in piazza per salvare Alessandro

Continua la gara di solidarietà per cercare un donatore di midollo osseo compatibile con il profilo di Alessandro Maria Montresor, il bimbo di un anno e mezzo che vive a Londra con i genitori italiani (papà Paolo Montresor è originario di Colà di Lazise, mamma Cristiana Console è napoletana) ed è affetto da una malattia genetica rara, la Linfoistiocitosi Emofagocitica (Hlh). Nel suo sangue manca la perforina, una proteina essenziale per permettere al sistema immunitario di funzionare. Ieri e mercoledì in piazza Sraffa a Milano centinaia di persone, soprattutto giovanissimi, si sono messe in fila al gazebo dell’Admo per effettuare il prelievo di sangue necessario a iscriversi nel registro dei potenziali donatori di midollo osseo. Una fila lunghissima di studenti, molti della vicina Università Bocconi, e di cittadini, tanto che ieri sulla pagina Facebook dedicata ad Alessandro è stato lanciato l’appello per chiedere il supporto di altri infermieri e medici disponibili ad andare in piazza a dare una mano. Fra i tanti volontari, impegnata fino a ieri sera tardi, anche Elisa Montresor, zia di Alessandro, che ha testimoniato la grande solidarietà delle persone: «Sono davvero tantissime», ha detto per descrivere quel fiume continuo di persone. Nella serata di mercoledì forse intanto si è accesa una piccola speranza: in una nota congiunta il Centro nazionale trapianti, il Centro nazionale sangue e il Registro Italiano dei donatori di midollo osseo hanno fatto sapere: «È stata individuata una sacca di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale che potrebbe essere adatta al trapianto». Questo non vuol dire in realtà che sia risolto il problema, tanto che gli stessi familiari all’inizio non erano nemmeno stati informati dai medici in proposito. Dopo alcune ore è arrivata intatti la precisazione dal Centro nazionale trapianti: «Al momento il medico curante del piccolo non ha ancora scelto la terapia: la donazione di midollo o la donazione di cordone ombelicale non sono la stessa cosa. Prevedono procedure diverse, l’indicazione terapeutica dunque è fondamentale» e quindi «non è ancora detto che quella da cordone vada bene per Alessandro». La richiesta di aiuto per reclutare nuovi donatori è partita sabato scorso sui social, dopo che ai genitori è stato comunicato che al momento sia nel registro mondiale dei donatori di midollo osseo che in quello delle cellule staminali da cordone ombelicale non c’era alcun profilo compatibile. Da qui la corsa contro il tempo, perché senza un trapianto urgente di cellule staminali emopoietiche prodotte dal midollo osseo (da non confondere con il midollo spinale) la vita di Alessandro è appesa ad un filo: quello dell’efficacia del farmaco sperimentale che gli viene somministrato da quando gli è stata diagnosticata la malattia, a settembre, il cui effetto positivo potrebbe svanire da un giorno all’altro proprio perché non sono disponibili casistiche precedenti, essendo lui il primo bambino a essere trattato con questa cura in tutta l’Inghilterra. I medici, ha riferito il papà, parlano di otto settimane di tempo, che però si riducono a cinque contando le tre necessarie alla preparazione del trapianto: per questo entro fine novembre dovrà essere trovato un donatore compatibile. Grazie al farmaco sperimentale Alessandro sta meglio ma è continuamente monitorato dai medici e sottoposto a profilassi antibiotica e antivirale per evitare che si ammali. «La nostra vicenda ha generato uno tsunami ed è importante che continui a beneficio di tutti. Sarebbe bello che da una nascita venisse la speranza per nostro figlio, ma aspettiamo», ha dichiarato ieri al telefono papà Paolo, appresa la notizia della possibili compatibilità di una sacca di Cse. «Per ora nostro figlio risponde bene alla terapia, speriamo si trovi un donatore per il trapianto per evitare che la bomba atomica della malattia scoppi di nuovo», ha aggiunto. Associazioni ed enti che si occupano di sensibilizzare alla donazione ricordano che anche nei in casi di mobilitazione di massa nel nome di un paziente specifico (come un anno fa in tutta Italia per la bambina Elisa) l’iscrizione al registro dei donatori non può essere dedicata al singolo paziente: chi sceglie di diventare donatore si mette a disposizione di tutti i pazienti nel mondo potenzialmente compatibili (la statistica, va ricordato, è di 1 su 100mila). Ad oggi nel Registro dei donatori di midollo osseo risultano iscritti 400mila italiani. Ma la corsa contro il tempo continua. Dopo le giornate in piazza Sraffa a Milano, le tantissime richieste a Verona e provincia e un po’ in tutta Italia su come tipizzarsi, domani sarà la volta della mobilitazione di Napoli, domenica di Caserta, lunedì dell’Università di Napoli Federico II e altre date potrebbero aggiungersi grazie al tam tam che si è creato per cercare di salvare il piccolo Alessandro. •

Katia Ferraro