Il portale KoobCamp premia Lazise

I camping sul lago di Garda si sono confermati tra i più amati dai turisti en plein air: hanno chiuso la stagione 2018 nella top ten delle ricerche sui portali KoobCamp. All’interno di un panorama che premia le vacanze all’aria aperta nelle località di mare e nelle città d’arte, i camping lago di Garda si ritagliano un ruolo da protagonista. In base all’analisi delle ricerche nel portale, emerge che la stagione 2018 ha visto il lago di Garda al sesto posto tra le destinazioni turistiche più desiderate dagli utenti, in una top ten guidata dalla Sardegna, seguita da Salento, Toscana, Liguria e Marche. Il lago di Garda vince su Croazia, Sicilia, Emilia Romagna e il Trentino Alto Adige. È possibile stilare la classifica delle destinazioni turistiche del lago preferite da chi utilizza il web per scegliere il campeggio: Lazise primo, seguito da Peschiera del Garda, Desenzano, Sirmione, Bardolino, Malcesine e Torri del Benaco. Lazise è quindi la destinazione più ricercata dagli italiani sul lago di Garda, un dato che viene rafforzato dalle abitudini di ricerca dei turisti stranieri che ogni anno prendono d’assalto i campeggi. Da sottolineare, è la decisione con cui i turisti dalla Germania e dai Paesi Bassi puntano decisi su Lazise che, dato sorprendente, supera di gran lunga le ricerche della zona turistica generica. Qual è la regione preferita da chi visita il lago di Garda? La scelta di Lazise come località turistica preferita dagli italiani e dagli stranieri traina il lago in cima alle preferenze del Veneto: il versante veneto è il preferito dagli italiani con il 32 per cento delle ricerche, dai tedeschi con il 37 e dagli olandesi con il 28. Segue la Lombardia con il 23 per cento delle richieste degli italiani, il 18 dei tedeschi e il 21,4 degli olandesi. Chiude il Trentino che, nonostante la bellezza dei paesaggi che offre tra lago e montagna, probabilmente paga la ridotta estensione del territorio bagnato dalle acque del lago di Garda: 3,23 per cento delle ricerche per gli italiani, 4,11 per cento per i tedeschi e 11 per gli olandesi, con i turisti dei Paesi Bassi che sembrano apprezzare in modo particolare il Garda Trentino.