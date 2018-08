Gardesana più sicura, la Regione vede sindaci

Confermata la manifestazione per la sicurezza della Gardesana. La Questura ha autorizzato la manifestazione organizzata da alcuni cittadini per sensibilizzare l’opinione pubblica e la Regione Veneto sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza la strada Gardesana orientale (Sr249). Confermata la data di venerdì 3 a partire dalle 18.30, ma l’idea di formare una «catena umana» lungo la strada è stata ridimensionata: per evitare problemi al traffico e garantire l’incolumità dei manifestanti, la Questura ha autorizzato una formula statica dell’iniziativa con ritrovo e stazionamento dei partecipanti nel piazzale d’ingresso dell’hotel Parchi del Garda, affacciato sulla Gardesana. La catena umana si farà comunque disponendo i partecipanti in due «ali» lungo l’ingresso dell’hotel. Per questioni di sicurezza ed evitare che i pedoni camminino lungo la Gardesana sono stati imposti vincoli per raggiungere il luogo della manifestazione, tra cui il consiglio di parcheggiare i mezzi nel parcheggio dietro l’hotel, raggiungibile da via Brusà. Chi trovasse posto altrove dovrà usare strade secondarie per arrivare al piazzale, evitando di camminare lungo la Gardesana. La manifestazione, a cui hanno già aderito amministratori locali e politici, è nata come reazione alla morte del giovane turista olandese Koen van Keulen, trovato annegato il 23 luglio nel rio Dugale lungo il fossato che costeggia la Gardesana e ritrovato dopo oltre tre giorni di ricerche. IN REGIONE c’è già fermento. Ieri ha fatto discutere l’azione del vicepresidente del Consiglio regionale Massimo Giorgetti (Forza Italia), che ha prima proposto e poi ritirato un emendamento all’assestamento di bilancio che chiedeva di destinare 3 milioni di euro a Veneto Strade «per migliorare la sicurezza della Sr249». La volontà dichiarata con il ritiro era superare una quasi certa bocciatura dell’emendamento per arrivare a un compromesso con l’approvazione di un ordine del giorno (poi votato a favore) che impegna la Giunta a fissare un incontro con i sindaci per studiare le priorità e stanziare in seguito le risorse. All’atto del ritiro il consigliere Andrea Bassi (Centro Destra Veneto) ha fatto proprio l’emendamento portandolo a votazione «perché ritengo sia una garanzia avere 3 milioni oggi che un impegno incerto collocato in là nel tempo», ha spiegato. Hanno votato a favore 11 consiglieri (tra cui Centro Destra Veneto e M5s) su 48 presenti. Tra i contrari lo stesso Giorgetti: «Una pagliacciata», tuona Bassi. Ma per Giorgetti si tratta di una «strategia» per arrivare all’impegno a prevedere le risorse nel bilancio. •

K.F.