Focus sull’apicoltura e su come tutelarla, questa mattina in Dogana veneta a Lazise nel corso del convegno apistico internazionale «Apicoltura è agricoltura» organizzato dalla Federazione apicoltori italiani (Fai) in collaborazione con il Comune di Lazise nell’ambito della 39esima edizione della fiera «I giorni del miele» che chiude i battenti questa sera alle 20.

Durante il convegno si sono alternati interventi specialistici sulle emergenze legate ai parassiti delle api (tra cui la varroa) e all’invasione della vespa velutina (calabrone asiatico), insetto predatore che si nutre in particolare di api. Al confronto conclusivo hanno partecipato anche esponenti politici nazionali ed europei. Il senatore Gianpaolo Vallardi, presidente della commissione agricoltura del Senato, ha ricordato il disegno di legge in corso di discussione sulla valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. «La legge è partita in Veneto, poi è stata adottata in Friuli e oggi vogliamo portarla a livello nazionale per dare la possibilità a tutti gli agricoltori e a chi trasforma prodotti animali e vegetali in piccole quantità di poterli vendere direttamente al pubblico», ha detto Vallardi, «un’opportunità soprattutto per i giovani, che possono iniziare un’attività senza essere gravati da vincoli e balzelli burocratici».

Gli europarlamentari Giancarlo Scottà (Lega) e Marco Zullo (M5s) hanno assicurato l’impegno di portare avanti in Europa il tema della tutela e dell’incentivazione dell’apicoltura, anche in vista della prossima Pac (Politica agricola comune). Zullo in particolare ha parlato di quattro filoni d’azione: il piano per combattere la mortalità delle api, da sviluppare con la ricerca e «il divieto assoluto di sostanze usate in agricoltura e dannose»; il controllo della provenienza del miele, attraverso «controlli alle frontiere europee ed etichettature precise e puntuali»; la formazione degli apicoltori; infine il sostegno economico da parte dell’Ue, in particolare con «fondi di indennizzo in caso di alveari distrutti».

Alla tavola rotonda hanno partecipato anche il vicepresidente nazionale di Confagricoltura Matteo Lasagna e il colonnello Franco Mason, comandante dei carabinieri forestali di Verona, che in vista della nuova Pac ha chiesto politiche per la «ricostruzione di siepi e capezzagne tra i campi coltivati, scomparse a causa dell’agricoltura massiva e intensiva». Plauso al nuovo ddl per le piccole produzioni locali da parte del presidente nazione della Fai Raffaele Cirone, che ha moderato il convegno e al termine ha fornito alcuni numeri: in Italia si contano circa 75mila apicoltori (per un totale di 1,5 milioni di alveari), di cui ancora il 30% non è registrato all’Anagrafe apistica nazionale. «Circa l’80 per cento degli apicoltori svolge questa attività come integrazione del reddito», ha osservato Cirone. Oltre il dato della mera produzione, è stato stimato in 1,5 miliardi di euro l’apporto del comparto apistico al Pil nazionale, tenendo conto del valore dell’impollinazione, alla base di qualsiasi attività agricola.

Elena Buio, assessore alle Manifestazioni del Comune di Lazise, ha condiviso l’iniziativa lanciata dalla Fai per incentivare i cittadini a piantare fiori utili alle api, distribuendo sementi di coriandolo, calendula, lino, aneto, facelia, malva e borragine. «È un progetto che voglio portare avanti in occasione del 40esimo anniversario della fiera del miele che festeggeremo il prossimo anno, inviterò i Comuni vicini a fare altrettanto per dare un contributo alla biodiversità», ha annunciato Buio.

Katia Ferraro