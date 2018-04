Bocche cucite, ma Sebastiano ora punta al quarto mandato

Lazise sarà l’unico paese veronese dell’area gardesana ad andare al voto il 10 giugno per rinnovare l’amministrazione comunale. A meno di un mese alla presentazione ufficiale delle liste (la scadenza sarà il 12 maggio), le bocche degli interessati sono ancora cucite. Gli incontri si fanno sempre più fitti per definire nuove alleanze, rinsaldare quelle di vecchio corso e trovare adepti, ma le notizie che trapelano dagli schieramenti che si stanno delineando sono scarne ed evasive. Il sindaco uscente Luca Sebastiano tenterà la scalata al quarto mandato (i primi due furono consecutivi, dal 1994 al 2003) ed è quasi certo lo faccia riproponendo l’alleanza con il Pd locale, che in questi cinque anni è stato rappresentato in amministrazione soprattutto dal vicesindaco Eugenio Azzali. «Stiamo lavorando e abbiamo una rosa di nomi di possibili candidati, faremo presto un lavoro di sintesi per arrivare alle conclusioni definitive», dice (e non dice) Sebastiano. «C’è la volontà di fare l’alleanza con il Pd, vediamo se si concretizzerà». Quindi la nota di colore. «Con tre mandati pieni, sono il sindaco più longevo degli ultimi duecento anni», sottolinea. Sull’alleanza Azzali conferma: «Presumo ci sarà ancora, stiamo verificando e facendo incontri. Non è ancora definita la formazione, ma siamo impegnati sul programma». Mentre è ancora incerta la partecipazione di una lista del Movimento 5 Stelle, è sicuro che anche in questa tornata elettorale si riproporrà la sfida tra Sebastiano e l’ex alleato Renzo Franceschini, con cui si consumò la rottura nel 2006, quando Franceschini copriva il suo primo mandato di sindaco e Sebastiano era il suo vice. Non è dato ancora sapere se l’ex sindaco, oggi tra i banchi dell’opposizione, si candiderà o rimarrà dietro le quinte. Di certo sta lavorando assieme al capogruppo di minoranza Damiano Bergamini alla compagine che sfiderà Sebastiano. «Il programma c’è e sarà definito nel dettaglio da chi sarà candidato», afferma Bergamini, «abbiamo una squadra di 30-40 persone e in vista della presentazione della lista il candidato sindaco farà una scrematura in base al genere, all’età e alla distribuzione geografica». Quindi il nome del candidato sindaco c’è? «C’è, ma non possiamo dirlo», risponde Bergamini, definendo la lista una «civica tout court senza riferimenti a partiti». In questi mesi si sono rincorse voci su una possibile lista guidata da Giliola Zenari, presidente della Lael (Libera associazione esercenti Lazise). Se fossero confermate si tratterebbe della prima candidata sindaco della storia lacisiense. Lei parla di possibile candidatura in generale, non necessariamente come capolista: «Ho più di qualche sollecitazione a tornare a impegnarmi in politica, anche da parte di operatori turistici e persone coinvolte nel sociale», spiega Zenari, assessora tra l’80 e l’85, consigliera di minoranza tra ’75 e ’80 e nel 2008-2013 assieme a Sebastiano, anche se oggi sembra più vicina al gruppo che fa riferimento a Bergamini. «Non ho ancora valutato se candidarmi, sono aperta anche a una collaborazione esterna», continua. «Dipenderà dalle persone che possono essere con me. se mi metterò in lista non sarà contro qualcuno ma per Lazise». Indiscrezioni (non confermate dall’interessato) danno al lavoro per le elezioni anche Giorgio Benoni, ex assessore nella Giunta Sebastiano con cui si consumò lo strappo a inizio 2015 per le scelte urbanistiche fatte dall’amministrazione. •

Katia Ferraro