Al via «I giorni del miele» con l’incubo pesticidi

Questo fine settimana Lazise torna a essere capitale del miele con la 39esima edizione della fiera nazionale «I giorni del miele», in programma da venerdì 5 a domenica 7 nella tensostruttura allestita vicino al parco giochi, aperta ogni giorno dalle 10 alle 20 con ingresso libero. Anche quest’anno si confermano oltre settanta stand tra aziende che proporranno miele, prodotti dell’alveare e loro derivati, specialità culinarie, prodotti cosmetici e di cura naturale, attrezzature tecniche. Saranno presenti anche le associazioni di categoria e la stampa di settore. A fare da cornice alla mostra-mercato convegni, laboratori per bambini e la premiazione dei migliori mieli italiani prodotti quest’anno che hanno partecipato ai concorsi istituiti dal Comune di Lazise «L’Ape d’oro», di valenza nazionale, e «L’Ape della Serenissima» dedicato ai mieli di produzione regionale, per un totale di 119 mieli in gara (le premiazioni si svolgeranno venerdì alle 13.30). CONVEGNI E LABORATORI. Parte qualificante della fiera sono i convegni specialistici, tutti ad ingresso libero. Sabato la Dogana veneta dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 ospita il seminario conclusivo di «Smartbees», il programma di ricerca internazionale attivato quattro anni fa e arrivato a coinvolgere sedici partner tra università, istituti di ricerca e aziende private appartenenti a undici Stati europei, con lo scopo di trovare soluzioni alla moria delle api causata da virus come la varroa (l’Italia è presente nel consorzio Smartbees attraverso le università di Udine e Napoli). Domenica dalle 10 in Dogana veneta convegno apistico internazionale organizzato dalla Federazione italiana (Fai) «Apicoltura è agricoltura. Tra tecnica e scienza, oltre la burocrazia: preservare l’ape italiana, capolavoro della biodiversità», che affronterà a tutto tondo i problemi dell’apicoltura italiana con esperti del settore e rappresentanti politici a vari livelli (sarà presente, tra gli altri, il presidente della commissione agricoltura del Senato Gianpaolo Vallardi). Domenica dalle 14.30 nella tensostruttura della fiera il convegno per apicoltori organizzato dal settore veterinario dell’Ulss9. Sia sabato che domenica nei gazebo allestiti all’esterno della fiera verranno proposti laboratori didattici per i bimbi: sabato alle 9.30, 10.30, 14.30 e 15.30, domenica alle 9.30 e 10.30 (partecipazione libera). Per tutta la durata della fiera sarà proposta la mostra fotografica a cura di Luca Mazzocchi. LA PRODUZIONE di miele quest’anno ha tagliato a metà l’Italia: l’Osservatorio del miele rileva un’annata nera per il Sud e le isole mentre rispetto agli ultimi anni si registra una ripresa al Nord, sebbene con forti disomogeneità tra zona e zona. Nel report pubblicato a ettembre l’Osservatorio non dimentica il problema dei pesticidi, che unito al cambiamento climatico e ai virus sta mettendo a rischio la sopravvivenza delle api: «Le numerose segnalazioni di spopolamenti e cali produttivi dovuti all’uso di pesticidi», viene evidenziato, «confermano quanto la convivenza dell’apicoltura con i sistemi agricoli intensivi sia una delle principali criticità del settore». •

K.F.