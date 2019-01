Lavori al collettore, il Tar dà ragione ad Ags

Katia Ferraro Una nuova e forse decisiva vittoria per Azienda gardesana servizi (Ags) nella partita legale che la vede contrapposta a Technital Spa, società di progettazione ingegneristica con sede a Verona. Il Tar del Veneto ha respinto con sentenza, dichiarandolo inammissibile, il ricorso presentato dalla società per ottenere l’annullamento della gara che lo scorso giugno ha portato Ags ad aggiudicare la progettazione definiva del nuovo collettore fognario del lago di Garda (per quanto riguarda la sponda veronese, di competenza di Ags) al raggruppamento temporaneo di imprese capitanato dalla HMR Ambiente Srl di Padova. Technital, seconda classificata e già redattrice del progetto preliminare dell’opera, aveva impugnato gli atti di gara citando in giudizio Ags e HMR, sostenendo vi fossero vizi procedurali ed errori nell’attribuzione dei punteggi che l’avrebbero penalizzata. A settembre il Tar aveva già espresso il proprio orientamento, negando la richiesta presentata da Technital di sospendere in via cautelare l’aggiudicazione della gara in attesa della sentenza di merito. Nel motivare la decisione, il Tar ha snocciolato una serie di calcoli per dimostrare che anche se fosse stato attribuito un punteggio superiore nei criteri contestati da Technital, quest’ultima non sarebbe riuscita comunque a superare HMR nel punteggio complessivo. Non solo: nella sentenza si spiega anche come secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza «i punteggi attribuiti dalla commissione di gara sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e come tali sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano macroscopicamente viziati da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento di fatto». Fattispecie, rileva il Tar, non riscontrate nel caso esaminato. «La sentenza conferma che l’operato della commissione aggiudicatrice è stato corretto», commenta il presidente di Ags Angelo Cresco, «ne siamo sempre stati convinti e per questo abbiamo deciso di proseguire nell’aggiudicazione del bando di progettazione, perché il collettore è un’opera troppo importante per il lago di Garda». Technital potrebbe ora tentare il ricorso in secondo grado al Consiglio di Stato, che lo scorso ottobre si era però già parzialmente pronunciato respingendo la richiesta di sospensiva avanzata in appello dalla società dopo aver ricevuto il diniego del Tar. Sulla diatriba legale interviene anche il direttore di Ags Carlo Alberto Voi, responsabile unico del procedimento nella fase di gara: «Aver proceduto comunque con l’assegnazione dell’incarico di progettazione ci consente di affermare che la road map che ci eravamo prefissati per l’elaborazione del progetto definitivo, condivisa con Aato Veronese e ministero dell’Ambiente, è sostanzialmente rispettata». Ags fa sapere che quest’anno l’obiettivo è avviare i lavori su quattro stralci funzionali: realizzazione della nuova porzione di collettore che porterà a dismettere la sublacuale tra la Pergolana di Lazise e località Pioppi di Peschiera; avviare lo stralcio Torri - Pai; dismettere la sublacuale Brancolino - Cisano e avviare l’adeguamento del depuratore di Peschiera, a cui oggi arriva la quasi totalità delle fognature dei Comuni rivieraschi lombardi. •

