Laboratori per bimbi e stand nell’attesa di Santa Lucia

Conto alla rovescia per «Aspettando Santa Lucia», la festa organizzata per stare insieme e scaldarsi esorcizzando il freddo. Sta per arrivare, l'8 dicembre, solennità dell'immacolata concezione: questo appuntamento è stato organizzato, col patrocinio del Comune, dalla Pro loco di Ferrara di Monte Baldo. Siamo alla terza edizione di una manifestazione che si terrà tra le 11 e le 19 e vedrà approdare in paese, due passi dalla piazza centrale General Cantore, un decina di bancarelle con prodotti tipici del Baldo ed oggetti artigianali del Trentino creati dalla associazione Hobbisti trentini. «Uno di loro, il nostro amico Gabriele», dice Isabella Bertoletti del minimarket La bottega del paese, «per tutto il giorno, farà fare ai bambini dei lavoretti di legno, come quando il gruppo è stato qui a Ferragosto: si tratta di animaletti, trenini, locomotive e altro ancora». Precisa Ilaria Messina, del bar Cantore, un'altra volontaria della Pro loco: «Sono laboratori adatti a bimbi che però non useranno gli strumenti da falegnameria per ovvie ragioni di sicurezza. Intanto saremo in compagnia di un paio di asinelli, ospiti speciali che arriveranno con sorprese da parte della loro santa prediletta». La novità di quest'anno è che i banchetti saranno sotto i porticati delle case, creando un percorso per la via principale del paese, via General Graziani, che sarà così illuminata dalla loro lucine. Tutto inizierà, come abbiamo detto, alle 11 l'ora in cui verrà celebrata, nella chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, la messa solenne dedicata all’Immacolata. Per chi ama i sapori speciali «Aspettando Santa Lucia» sarà un’occasione da non perdere perché si potranno degustare canederli, cotechino e crauti cucinati dai ristoratori locali. Il tutto accompagnato dalla fisarmonica e dalla zampogna del duo i Vagabondi. Le varie proposte, a parte le degustazioni, sono a partecipazione gratuita. Bar ristoranti e negozi saranno aperti poer l’occasione. •

B.B.