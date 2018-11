La domande di Sofia nelle foto esposte per «Vicinanza»

Nella sala civica Eugenio Turri, in corte Torcolo, espone la fotografa Sofia Gradizzi con «Vicinanza». È il sesto anno che la giovane artista organizza una personale a Cavaion, che sarà aperta oggi e domani con orario continuato dalle 9 alle 21. Ingresso libero. Da vedere c’è tanto materiale inedito e un rinnovato sguardo della Gradizzi sul mondo. «Vicinanza è un racconto nella cui trama si intrecciano molteplici storie che toccano l’essere nei suoi vari aspetti», spiega la fotografa. «Incontri, partenze, resistenze, affetti e addii in un gioco d’incastri». Dietro le immagini, tre domande che hanno mosso Sofia nell’ultima ricerca: cosa siamo per noi stessi? Cosa sono gli altri per noi? Cosa siamo noi per gli altri? •

C.M.