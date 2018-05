La bellezza protagonista in sala civica

Singolare iniziativa sull’evoluzione e il senso della bellezza nella storia, nell’arte e nella cosmetica, sabato nella sala civica «Eugenio Turri» in corte Torcolo. Il titolo è «La bellezza, un’emozione che migliora il mondo». Sabato dalle 15.30 alle 18 la conferenza sarà condotta da Karen Pruccoli, fondatrice di un marchio di bio-eco-cosmetica, e Caterina Andreoli, beauty counselor. Le due relatrici si alterneranno in un dialogo con il pubblico che terminerà con l’aperitivo. «Sarà un percorso che parte dal capire come l’uomo ha inteso il concetto di bellezza nella filosofia e nell’arte nel corso del tempo», spiega Andreoli, «fino ad arrivare a riflettere sul concetto personale che ognuno di noi della bellezza a livello non solo estetico, ma anche interiore». La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati e vanno prenotati al numero 328.2229872. •

C.M.