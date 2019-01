Isola centrale per attraversare sicuri

Il Consiglio comunale ha ratificato l’accordo di programma con la Provincia di Verona per la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale sulla strada provinciale 27/A, all’altezza dell’albergo La Carica. Per questo passaggio pedonale, che si trova nei pressi della fermata dell’autobus ed è molto utilizzato dai ragazzi, al Comune è stato concesso un contributo di 50 mila euro da parte della Provincia di Verona. «Questo accordo suggella la concessione del contributo da parte della Provincia», ha spiegato il sindaco Gianni Testi. «Quest’opera», ha aggiunto, «ha una grande importanza sotto il profilo della sicurezza e in particolare per le persone che si servono del trasporto pubblico». «È quindi importante», aggiunge il sindaco, «effettuare interventi per migliorare la sicurezza e ridurre la velocità dei veicoli». Va sottolineato infatti che l’attraversamento pedonale in corrispondenza della fermata dell’autobus si trova in un punto dove la provinciale risulta soggetta a un traffico particolarmente intenso e spesso ad elevata velocità. Verrà realizzata un’isola spartitraffico e le zebre verranno evidenziate e segnalate, così da favorire il rallentamento delle auto. La realizzazione di questo passaggio pedonale, inoltre, è contestuale alla costruzione della prima parte del marciapiede di collegamento tra il capoluogo e la frazione Piovezzano, intervento che prevede la spesa di 180 mila euro. Il provvedimento è stato approvato con l’astensione dei consiglieri di opposizione Massimo Mazzurana, Daniele Buio e Christian Laiti. Tutto il Consiglio comunale, sempre nella stessa seduta, ha invece votato unanime a favore della convenzione con il Sistema bibliotecario provinciale. Approvazione unanime pure per l’accordo con il distretto 4 Ovest Veronese dell’Ulss 9 Scaligera per il piano d’intervento in materia di politiche giovanili. «Si stanno sviluppando nel territorio veronese diversi progetti rivolti a giovani e adolescenti, finalizzati a sostenere la crescita dei ragazzi e ad evitare fenomeni di devianze sociali», ha sottolineato il sindaco Testi, «a Pastrengo durante l’estate, ad esempio, sono stati coinvolti ragazzi del territorio in attività progettuali che simulavano il mondo del lavoro. Queste sono importanti attività per i nostri giovani». I Comuni che fanno parte del Distretto 4 Ovest veronese dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, di cui è capofila Villafranca, in quest’ambito hanno elaborato e approvato il piano di intervento «Generazione 2.2». Questo prevede tre diverse progettualità territoriali nelle aree: scambio generazionale, prevenzione del disagio giovanile, laboratori di creatività. Disco verde anche per la variazione di bilancio che ha permesso di stanziare la somma da corrispondere alla Pro loco per le maggiori spese (circa seimila euro) sostenute per l’organizzazione della celebrazione della Carica dei carabinieri e la ristrutturazione dell’impianto termoidraulico degli spogliatoi del campo sportivo. Questo provvedimento ha registrato l’astensione dei consiglieri Laiti e Mazzurana, così come per la delibera relativa alla modifica del regolamento del Consiglio Comunale. Ora per convocare le sedute dove verranno trattati i regolamenti basteranno tre giorni di preavviso e non più cinque, come avveniva finora. Restano i cinque giorni di preavviso quando argomenti all’ordine del giorno del Consiglio sono bilancio, rendiconto e statuto comunale. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Belligoli