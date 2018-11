Incontro sulle donne maltrattate

«Fermiamo la violenza sulle donne». É il filo conduttore dell’iniziativa promossa dalla consigliera comunale Vittoria Borghetti, membro della Commissione Pari opportunità della Provincia, in occasione dalla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L’appuntamento è fissato per il prossimo 23 novembre, alle 20.30, alla gelateria «California» di viale Verona, e avrà come titolo, per l’appunto, «Fermiamo la violenza sulle donne». Alla serata informativa e di sensibilizzazione interverranno, con Vittoria Borghetti, Sara Fasoli, volontaria di Telefono Rosa, Elena Traverso, presidente della Commissione Pari opportunità della Regione Veneto, il capitano Salvatore Beneduce, comandante della Compagnia dei carabinieri di Peschiera, il luogotenente Nicola Cipriani, comandante della stazione dell’Arma di Pescantina, e Federica Pagani Raccagni, vice presidente dell’Unione nazionale vittime. «L’incontro conviviale ha lo scopo di spiegare i servizi attivi in aiuto alle donne. Nel corso della serata e durante il week-end si raccoglieranno fondi e offerte libere da devolvere all’associazione Telefono rosa», spiega Borghetti.

L.C.