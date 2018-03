Incontri, mostre, film e libri Un mese dalla parte delle donne

Un mese intero dedicato alla donna. A Torri del Benaco l'universo femminile sarà in primo piano per tutto il mese di marzo. Il Comune con delibera di consiglio ha approvato uno schema di protocollo per la presa in carico urgente di donne vittime di violenza. Inoltre sarà aperto uno sportello specifico per l'assistenza e saranno predisposti alcuni posti auto lungo la Gardesana dedicato alle donne in gravidanza. L'amministrazione comunale per marzo organizzaanche una serie di appuntamenti per il «mese della donna»: proiezioni, incontri e dibattiti, con l'obiettivo di sensibilizzare, valorizzare e mettere in primo piano il mondo femminile. La rassegna «in rosa» verrà inaugurata mercoledì 7 marzo al cinema-auditorium con la proiezione del film Wonder con Julia Roberts. Sul tema verranno presentati altri lungometraggi per i successivi tre mercoledì del mese (il 14, il 21 e il 28) con i film Nove lune e mezza, 50 primavere e Ricomincio da me. Giovedì 8 marzo, in occasione proprio della festa della donna, a Villa Melisa a partire dalle 19 verrà organizzata una cena in onore di tutte le signore. Sabato 10 marzo dalle 18 all’auditorium San Giovanni verrà inaugurata la mostra «La donna nell’arte» alla presenza del vicesindaco Donatella Bertelli e di Giorgia Azzolini, docenti di storia dell’arte. Nell'incontro si parlerà in particolare di Artemisia Gentileschi e Frida Kahlo, due artiste – la prima vissuta nel Seicento, la seconda nel Novecento ed entrambe con una vita molto travagliata – che grazie anche al loro straordinario talento e temperamento sono riuscite a ritagliarsi un ruolo di primo piano in un mondo prettamente maschile. Giovedì 22 marzo, alle 21, sempre all’auditorium San Giovanni, dopo il successo dello scorso dicembre, tornerà a Torri Giampaolo Trevisi, direttore della Scuola di Polizia di Peschiera, per parlare del suo libro L’amore che non è e l’amore che è. La rassegna al femminile terminerà giovedì 29 marzo con la presentazione del volume «Catari sul Garda. Maddalena l’apostola e il vescovo donna» della scrittrice Claudia Farina. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

EM.ZAN.