Turista morta e spese legali «Sempre legittimo anticiparle»

«Chi lavora per gli altri come i dipendenti o gli amministratori di un ente pubblico non devono pagare gli effetti svantaggiosi del proprio operato». Ecco qui in estrema sintesi la replica del sindaco Davide Bendinelli all’esposto presentato dalla consigliera d’opposizione Lorenza Ragnolini e depositato alla Corte dei conti di Venezia (vedi articolo del 31 gennaio). La «segnalazione» arrivata in riva alla Laguna riguarda l’anticipo di 100.000 euro per le spese legali, sostenute da sindaco e l’assessore Mario Bendinelli con altri tre dipendenti nell’ambito del procedimento penale per la turista precipitata dalla Rocca del Garda. L’udienza preliminare si svolgerà il 17 aprile davanti al gup Paola Vacca e per questa vicenda la giunta ha incaricato sei legali. Il mirino della Ragnolini è centrato esclusivamente sui due politici in quanto per i dipendenti ci sono esplicite disposizioni di legge che consentono l’anticipo delle spese legali. La replica del primo cittadino lacustre si rifà a quattro deliberazioni dei giudici contabili di Lombardia e Veneto tra il 2009 e il 2012. Questi pareri ricordano anche che gli impiegati pubblici «devono essere tenuti indenni dalle conseguenze economiche subite per l’esecuzione dell’incarico». In realtà, il problema posto nell’esposto della consigliera della lista «Garda futura» riguardava la possibilità di estendere il rimborso delle spese legali agli amministratori mentre per i dipendenti il discorso è già ampiamente chiarito. Il sindaco parla di «un estensione giurisprudenziale» ai politici, rifacendosi alle sentenze della Corte dei conti tra il 2005 e il 2007. Come già specificato, oltre al contratto collettivo di lavoro, è un decreto del Presidente della repubblica risalente al 1983 a stabilire che l’ente si deve assumere ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, «facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento», riporta il testo di legge di 36 anni fa. La normativa poi dispone che «in caso di sentenza di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà (pretenderà) dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio». L’assunzione delle spese dal Comune, ricorda ancora il sindaco, non è scontata ma occorrono diversi requisiti tra i quali «l’esistenza di esigenze di tutela di interessi e di diritti facenti capo all’ente pubblico», riporta una pronuncia della Corte dei conti del 2012. «Nel caso del Comune di Garda», riporta una nota del sindaco Davide Bendinelli, «è bene ricordare che tutto l’iter amministrativo rivolto alla tutela legale dei dipendenti e degli amministratori coinvolti nel procedimento penale, è stato attuato nel rigoroso rispetto delle linee fornite dalle citate delibere dalla Corte dei conti». Davide Bendinelli poi motiva l’accensione di polizze per la tutela legale dei dipendenti pubblico con la necessità «di sollevare il cittadino dall’onere nato dal procedimento penale in corso in caso di assoluzione con formula piena degli imputati». Si tratta, quindi, di uno strumento che dà maggior tutela e garanzia ma «non solleva l’ente dall’obbligo di tutelare i dipendenti ed amministratori nell’affrontare le spese di giudizio». Ora è attesa la decisione della procura della Corte dei conti. •

G.CH.