Torna «Garda Olì Olà» Assaggi, giochi e musica

Un ponte di «oro giallo». Fa il bis «Garda Olì Olà - Il mondo dell’olio in bella mostra», manifestazione organizzata dalla Pro loco di Garda con Provincia di Verona turismo e il Comune di Garda, dedicata all'olio extravergine di oliva del lago e del territorio veronese. Si terrà da oggi a martedì primo maggio sul lungolago Regina Adelaide e in piazza del municipio. Ricco il palinsesto di iniziative tra show cooking - dimostrazioni di cucina - con relative degustazioni, mostra e mercato dell'olio e di prodotti tipici, giochi e animazioni per bambini, musica anche dal vivo, partecipazione di esperti, tra i quali Enzo Gambin direttore dell'Associazione interregionale prodotti olivicoli (Aipo), che parleranno delle «miracolose» proprietà dell'olio. «In piazza campeggerà la Vela d'olivo, il salotto gastronomico di Olì Ola, dove saranno proposti tutorial e degustazioni guidate per conoscere meglio questo prezioso prodotto, protagonista di molti nostri piatti, coltivazione eletta sul lago, che va valorizzato», dice l’assessore alle manifestazioni Ivan Ferri illustrando il programma. «L'inaugurazione ufficiale», spiega, «sarà oggi alle 11,30 con i saluti delle autorità. Gli stand de “Il villaggio degli olivi” apriranno sempre dalle 10 alle 20 mentre la “Vela d'olivo” aprirà dalle 11 alle 21». Oggi e lunedì dalle 15 alle 16 ci sarà l’animazione per bambini e sempre oggi dalle 15 alle 16 ci sarà uno spettacolo di magia col Mago Karen e lunedì dalle 15 alle 18 il laboratorio «Costruisci e decora la tua barca di legno» con i mastri Janez e Cuocadè. Oggi, domani e il primo maggio dalle 18 alle 20 musica dal vivo e lunedì dalle 15 alle 18 sottofondo e performance con arpa «Fiori in musica». Gli show cooking saranno domani e martedì nella Vela d'olivo: domenica lo chef Andrea Cesaro sarà protagonista di “L'olio di oliva... dall'antipasto al dolce” e preparerà piatti innovativi a tema. Il 1° maggio alle 11,30 è previsto uno show cooking di ricette sane per ottenere il massimo gusto e beneficio in termini di salute con la chef e terapista alimentare Vanessa Lorenzetti. Si parlerà di olio di olivo come base di tutta la cucina mediterranea. Da non perdere i laboratori previsti oggi e domani alle 17. Il dottor Gambin curerà due tutorial. Uno pratico per far apprendere l'arte della degustazione dell'olio attraverso prove di assaggio, l'altro per farci scoprire, con degustazioni, anche il riso Vialone Nano Igp, altra eccellenza veronese. Spettacolari i lanci di bandiere al rullar di tamburi e al suono delle chiarine che sprigioneranno energia tra il lungolago Regina Adelaide e piazza del municipio alle 12, alle 15 e alle 16,30 di domani. Altre informazioni e aggiornamenti sul sito www.comune.garda.vr.it. •

Barbara Bertasi