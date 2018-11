Quei quattro soldati francesi morti sul lago

Donare la vita per la propria patria, a prescindere da quali ne siamo i confini, è un sacrificio universalmente riconosciuto che può creare legami anche tra Paesi lontani. Si è finalmente fatta luce sul «mistero» che circondava la lapide con incisi i nomi di quattro soldati francesi (tre genieri e un Cacciatore alpino) morti tutti nel 1918 a Garda. Se ne sono occupati, dopo il professor Luigi Bertamè, Giuseppe Lorenzini presidente onorario di Federalberghi Garda Veneto, il professore e storico locale Fabio Gaggia e l’avvocato Marco Faraoni. I quattro Caduti vengono ufficialmente ricordati oggi in occasione delle celebrazioni del 4 Novembre, anniversario della vittoria di Vittorio Veneto e Festa di tutte le Forze Armate, in piazza del Municipio alle 10. Spiega Lorenzini: «Essendo tutti e quattro i soldati deceduti nel 1918, esattamente cento anni fa, abbiamo ritenuto di tornare a interessarci a loro nell’ambito delle celebrazioni del centenario della fine della Grande guerra». Lo hanno fatto anche per altre ragioni: «Dopo la battaglia di Caporetto, che fu combattuta dalle 2 del 24 ottobre 1917 tra il Regio Esercito italiano e le forze austro-ungariche e tedesche, i francesi ci vennero in aiuto come fecero anche cercando di costruire, da noi, una linea difensiva di riserva lungo il Garda e il Mincio, utile se il nemico avesse sfondato la barriera del Piave. Proprio a queste opere stavano lavorando i quattro militari citati sulla lapide “Morts pour la France”, morti i per la Francia». Sono Pierre Pignochet, sergente del Sesto Genio, che morì il 7 febbraio 1918 a 30 anni; Joseph Lagardere, caporale del medesimo gruppo, morto a 37 anni; Louis Roux, sergente dell’Ottavo Genio, morto il 13 marzo a 34 anni; Ambroise Metral, dei Cacciatori alpini (Chasseurs Alpins), spentosi il 4 aprile a 33 anni. «I primi due», prosegue Gaggia, «morirono presumibilmente mentre stavano realizzando proprio opere difensive in località Scaveaghe vicino a Punta San Vigilio. Metral invece mori in seguito a ferite riportate in un combattimento mentre era ricoverato nell’allora Villa Valentini, oggi Villa Dora, che supponiamo fosse stata requisita e adibita ad ospedale militare. Roux perse la vita dopo un incidente stradale accaduto sempre in questa zona. Anche lui sarebbe spirato a Villa Valentini». A loro si era interessato Bertamè che il 23 settembre 2017 aveva scritto all’ambasciatore di Francia a Roma comunicando l’esistenza della stele e proponendo proprio la commemorazione dei quattro soldati. Proposta che precisava di fare vista «la concomitanza dei due centenari ossia la fine della Prima guerra mondiale e la scomparsa dei caduti». La richiesta faceva seguito, come precisa lui stesso, a un precedente proposta per il novantennale, avanzata con lettera del 2008, «che non aveva avuto seguito». Tra le gli elementi «importanti perché il mio progetto abbia buon esito», rileva sempre Bertamè, «lo scorso anno c’è stato l’impegno di Lorenzini, Cavaliere dell’Ordine delle Palme Accademiche di Francia», che Bertamè ha coinvolto, riprendendo l’idea con Gaggia. Il quale prosegue: «A questa seconda comunicazione di Bertamè l’Ambassade de France en Italie, Mission de Défense de Rome, ha risposto ringraziando per la proposta e rilevando che il ricordo di questi soldati nonché il rispetto per i loro sacrificio devono rimanere vivi nella memoria collettiva». Chiedevano quindi dettagli sul progetto. Prosegue Lorenzini: «Ho quindi spedito una nuova missiva a Roma, l’11 settembre mi è arrivata una mail dalla Ambasciata di Francia in cui mi informavano di una “missione”, un sopralluogo, che loro personale tecnico avrebbe fatto all’Ossario militare Francese di Pederobba (Treviso) e poi a Rivoli per una manutenzione ordinaria del monumento eretto in onore ai soldati francesi di Napoleone caduti nella Battaglia di Rivoli. Perciò, vista la distanza di soli 10 chilonetri da Garda, avrebbero visitato anche al nostro monumento. Il 13 settembre il tecnico ci ha raggiunti al cimitero dove lo abbiamo accolto io, il professori Gaggia e Bertamè, il cittadino Nestore Tonini che ha procurato la bandiera italiana e francese posta quel giorno alla lapide e l’assessore alla cultura Ivan Ferri». L’arrivo avvenne in un momento significativo: «Vide la lapide proprio mentre gli alpini Garda stavano restaurandola, a proprie spese. Il ché gli fece capire quanto la nostra comunità tenga a quella testimonianza di valore militare e civile. L’ambasciata», informa sempre lui, «ha portato tutti i documenti relativi alla storia dei reggimenti a cui i quattro appartenevano. Oggi li onoreremo coi nostri soldati anche tenendo conto che i francesi ci aiutarono nella fase finale della guerra» Bertamè parla di «fratellanza di armi». Chiude Ferri: «Ho desiderato accogliere personalmente il responsabile dell’ambasciata francese per ringraziarlo della disponibilità. Anche lui desiderava sapere perché il monumento funebre si trovasse qui. Tutti coloro che erano presenti quel giorno lo hanno aiutato nella ricerca a cui teneva tanto. L’accoglienza tributatagli, inoltre, a tanti anni di distanza dalla fine di quel conflitto, rimarca la nostra solidarietà e vicinanza alle famiglie di quei giovani che, proprio a Garda, persero la vita. Il fatto che la gli alpini stessero pulendo e ordinando la lapide rimarca quanto il sacrificio di quei soldati sia sentito. Come ci è stato assicurato quel giorno, quando in futuro saranno necessari ulteriori manutenzioni sarà la Francia a sostenerle». •

Barbara Bertasi