Le suore Elisabettine ora sono cittadine onorarie

Tanto calore per ricordare i 120 anni della presenza delle suore francescane Elisabettine a Garda. «Una presenza serena, ricca di fede e amore», sottolinea il titolo del libretto pubblicato dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. E fino al 6 gennaio, nella Cappella del Caduti, si potrà visitare la mostra curata dal Circolo fotografico Città di Garda «120 anni di servizio alla comunità di Garda», con immagini del loro prezioso operato. Il 7 dicembre, in municipio, nel Consiglio comunale straordinario convocato per questo motivo, il sindaco Davide Bendinelli ha conferito all’ordine delle suore terziarie francescane Elisabettine la cittadinanza onoraria. In rappresentanza dell’ordine e del consiglio generale c’erano la vicaria generale suor Maria Antonietta Fabris e le suore operanti a Garda: la madre superiora suor Antonia Lucia Furlan e le suore Mariacleofe Cesaro, Cecilia Tosoni e Rosella Valentini. Il giorno seguente, alla messa delle 10,30 presieduta dal parroco don Giuseppe Marchi e animata dalla Schola Cantorum parrocchiale, hanno partecipato la madre generale suor Maria Fardin col consiglio generale delle Elisabettine, la madre provinciale suor Paola Rebellato col suo consiglio e le superiore succedutesi alla guida della comunità di Garda negli ultimi 50 anni. Da più località sono giunte altre 80 monache. Dopo i saluti del consiglio pastorale parrocchiale, l’omelia è stata tenuta dalle madre generale. Il sindaco, tra gli applausi, ha consegnato l’attestato incorniciato della cittadinanza onoraria e il sigillo del Comune a suor Maria Fardin, alle superiore succedutesi a Garda negli ultimi 50 anni e alle consorelle. Recita la motivazione dell’attestato: «Per l’impegno educativo e la costante dedizione profusi sin dal 1898 a favore dei bambini della comunità di Garda e delle loro famiglie, ispirati ai valori della solidarietà e dell’amore, e per l’esemplare affezione e interessamento al nostro paese contribuendo significativamente alla crescita civile, morale e spirituale della popolazione. Per questa grande opera per l’intera comunità di Garda che dura da 120 anni, ricca di fede e amore». Bendinelli ha quindi auspicato una duratura presenza. La parrocchia ha donato alla comunità locale delle suore un quadro del pittore gardesano Mario Malfer che rappresenta le realtà in cui hanno operato qui: «L’asilo dove tuttora accolgono i bambini, la scuola di lavoro che le impegnò nel dopoguerra, le opere di carità verso i più bisognosi che ancora conducono», ha detto Manuel Campagnari, segretario del Consiglio pastorale parrocchiale. Per tutti una pubblicazione con testimonianze delle suore e di cittadini che hanno collaborato con loro e foto storiche. Pagine che fermeranno la memoria dell’operato di queste sorelle. «Durante il pranzo, la compagnia teatrale La Rumarola ha rappresentato una cronaca su questi 120 anni. Con commozione si è ricordata suor Carla Baretta, scomparsa a inizi 2015, che ha lasciato un segno indelebile per la sua generosità, la semplicità e disponibilità verso i più bisognosi», ha concluso Campagnari. •

Barbara Bertasi