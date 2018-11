Il Comune rivuole l’ex asilo «Non deve andare ai privati»

«Dopo anni di “esilio”», come li definisce il sindaco Davide Bendinelli, «torna finalmente a disposizione del Comune di Garda l'immobile situato all'incrocio tra via don Gnocchi e via Abrile, ovvero l'ex asilo perché, fino a oltre cinquant’anni fa, ha assolto la funzione di scuola dell'infanzia accogliendo bambini di tutta Garda». La giunta ha infatti approvato la delibera della manifestazione d'interesse per l'acquisizione dell’ex-asilo Umberto Principe di Piemonte, divenuto proprietà della Regione Veneto. «Sarà un impegno finanziario notevole, di un milione e 470 mila euro, valore messo a base d'asta nel bando pubblico regionale di alienazione, ma riteniamo necessario investire in questo bene visto che la Regione, in ogni caso, lo cederebbe e noi non desideriamo che passi a privati ma vogliamo che torni alla comunità», sottolinea Bendinelli. E ricorda: «Nel 1997 l'amministrazione di allora firmò un accordo con la Regione in virtù del quale le avrebbe ceduto la proprietà del fabbricato, in disuso dagli anni '60, e del terreno di pertinenza. In cambio la Regione lo avrebbe ristrutturato e valorizzato per usi turistico-istituzionali e avrebbe messo a disposizione degli albergatori di Garda, tramite il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica, ndr) un finanziamento a fondo perduto destinato alla ristrutturazione degli alberghi del paese». In seguito la Regione inserì l'intervento di restauro e risanamento conservativo tra quelli finanziati con il «Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo». Il progetto definitivo prevedeva il recupero dell'edificio, che è stato reso antisismico, e il completo rinnovo della struttura portante. Internamente è stato reso funzionale il piano terra mentre restano al grezzo il piano primo, il piano sottotetto e la sala convegni prevista nel corpo aggiunto. «La cifra destinata agli albergatori, circa due miliardi di vecchie lire», precisa Bendinelli, «arrivò e fu usata dagli albergatori». Lo scambio non piacque a tutti. Ma Bendinelli nota: «L'iniziativa aveva una sua validità. Purtroppo, però, mentre i fondi destinati alla ristrutturazione degli alberghi arrivarono, la Regione non concretizzò completamente quanto era stato stabilito in merito all'uso dell'immobile di cui restano da sistemare le parti non compiute. Oggi», informa, «per scarsa disponibilità finanziaria, ha deciso di dismettere, su tutto il territorio veneto, i beni patrimoniali che non reputa essenziali per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Nel pacchetto rientra anche questo stabile». Il Ministero per i beni e le attività culturali ne ha quindi autorizzato l'alienazione. «Ora l'amministrazione, vista l'occasione e la disponibilità finanziaria, ha deciso di riprenderselo usando l'istituto della prelazione». L'importo è un bell’impegno ritenuto però necessario. «Un aspetto positivo», dice sempre il sindaco, «è che la Regione ci ha dato l'opportunità di pagare su più esercizi di bilancio. Il pagamento sarà dilazionato in 3 rate di presunti 490mila euro ciascuna con scadenza ipotizzata nel 2019, 2020 e 2021». La delibera precisa che il preliminare di compravendita verrà sottoscritto successivamente all'attestazione della disponibilità di bilancio. «Che garantiamo», assicura il sindaco, e il possesso dell'immobile da parte del Comune si formalizzerà con la sua firma. «Da tale data l'ente si assumerà il bene e ne farà la manutenzione ordinaria per preservarne l'attuale stato». E prosegue: «Potremo così investire su un bene strategico, vicino al centro, e usarlo secondo finalità turistico istituzionali e di sicurezza. Siamo orgogliosi di riprenderci questa proprietà e di metterla a disposizione di tutti i gardesani. Non avremmo mai consentito ad alcun privato di comprarlo al posto nostro perché è fondamentale per svilupparvi importanti servizi da offrire alla comunità e al turismo e per il suo valore simbolico». •

Barbara Bertasi