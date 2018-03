«Con la legge regionale una nuova colata di cemento»

Con appena sette chilometri quadrati di superficie reale – a cui si aggiungono nove chilometri quadrati nelle acque del lago – Garda è uno dei paesi benacensi con la minor superficie a disposizione. Tuttavia, secondo i parametri assegnati dalla Regione in vista delle legge regionale 14 del 2017 che dovrebbe puntare a limitare il consumo del suolo, Garda ha a disposizione ben 104 ettari di edificabilità. Valori che non sono andati giù al Movimento Cinque Stelle: «In questo modo a Garda si calerà l’ennesima colata di cemento». Irene Moretti e Anna Forese, consigliere comunali del M5S, all’opposizione, ricordano come a giugno 2017, due giorni prima dell’approvazione della sopracitata legge, «l’amministrazione comunale di Garda si era affrettata a convocare un consiglio straordinario per presentare il documento del sindaco con un terzo piano degli interventi». Una mossa definita «strategica» dalle esponenti grilline, secondo le quali «in questo modo il sindaco Davide Bendinelli intende continuare a cementificare il territorio gardesano anziché tutelarlo». Lo scorso settembre Moretti e Forese assieme al consigliere regionale pentastellato Manuel Brusco hanno collaborato a presentare le osservazioni al Dup, Documento unico di programmazione, sollevando perplessità riguardo proprio il Pat, Piano di assetto del territorio di Garda. Secondo gli esponenti del Movimento Cinque Stelle, la popolazione residente prevista nel Dup, «appariva enormemente sovrastimata già nel piano degli interventi, che utilizza dati del 2006, come richiesto dalla norma», sottolineano. «Ma è risaputo che sono dati fuorvianti, legati a un trend disatteso nei fatti. Anche gli uffici demografici riportano numeri diversi: la stima nel Pat prevedeva un aumento di 1.148 residenti, nella realtà sono cresciuti di soli 265 unità, oltre il 75 per cento in meno rispetto alla stima indicata». Il M5S Garda sottolinea inoltre come l’incremento di turisti considerato nel Dup, pari all’80 per cento in dieci anni, «è un dato impossibile e nemmeno gestibile per le infrastrutture esistenti. Le conclusioni indicate nel Dup sono irreali, finalizzate a consentire consumo di suolo e speculazione edilizia». Analizzando la situazione riguardo la salvaguardia di Garda, Moretti e Forese lanciano un’altra bordata: «Le ultime zone verdi stanno scomparendo. Si sta costruendo ovunque, anche in zone pregiate come località Beati e località Campiani (area sic, cioè sito di interesse comunitario) e in territori inadatti come località Risare, ricca di risorgive, che presenta acqua a meno di un metro di profondità», sottolineano, e concludono: «È evidente che nel nostro Comune non c’è una reale esigenza abitativa, visto che numerose case sono invendute o sfitte». Sul tema Manuel Brusco osserva: «In Consiglio regionale è stata votata la prima legge che doveva contenere la copertura di suolo agricolo, invece permetterà di continuare a costruire, anche in zone in cui si è già urbanizzato in maniera spropositata e con rischio idrogeologico elevato, come Garda». Secondo il consigliere regionale «permettendo l’edificazione di svariate decine di ettari non agevoleremo le pratiche di riqualificazione e riutilizzo di aree dismesse, in una regione come la nostra, seconda solo alla Lombardia per superfici di suolo agricolo urbanizzato». «Chiediamo una visione più lungimirante», conclude Brusco, «la cementificazione rappresenta un irreversibile sfregio alla bellezza di un paesaggio unico al mondo e alla fine ci renderà tutti più poveri». •

Emanuele Zanini