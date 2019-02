Ciak, si gira: D’Annunzio torna a guidare la sua auto

Ciak, si gira. Un punto stupendo di Garda, la curva mozzafiato che da sotto la Rocca si apre su San Vigilio, si trasformerà in un set cinematografico. Sono infatti previste, per la settimana prossima, le riprese di un lungometraggio dedicato a Gabriele d'Annunzio, il poeta nato il 12 marzo 1863 a Pescara e morto il 1° marzo del 1938 a Gardone Riviera, nella villa-museo Il Vittoriale, dove il vate visse a lungo e dove si sta girando il grosso delle riprese. L'impresa di produzione non svela dettagli. Intanto, venerdì scorso Veneto Strade Spa, ente proprietario della Strada Regionale 249 Gardesana orientale, ha emesso un’ordinanza che istituisce sensi unici alternati e sospensione temporanea della circolazione per intervalli di durata massima di 5 minuti regolati da movieri dal chilometro 53+300 al chilometro 54 nei Comuni di Bardolino e Garda per riprese cinematografiche. Tutto ciò da martedì a giovedì dalle 8 alle 18. L'ordinanza contempla anche una prima limitazione di velocità (fuori dal centro abitato) a 70 chilometri all’ora e poi a 50 e 30 chilometri con divieto di sorpasso. «Le riprese a Garda erano previste per il 4 febbraio, ma sono state posticipate a martedì», informa il comandante della polizia locale di Garda Ferdinando Pezzo. «Da quanto ho appreso si riprenderà una scena in cui il poeta sarà a bordo di un'auto storica, un'Alfa Romeo 6C 2300, immatricolata nel 1935, pezzo unico e a lui appartenuto. Percorrerà il tratto di Gardesana tra la parrocchiale e il confine con Bardolino». Poi dice: «Il film, con cast di gran impatto mediatico, è curato da un noto regista che ha percorso tutto il lago prima di individuare il luogo giusto per tali riprese: questa prospettiva di San Vigilio. Per farle sono stati interpellati i Comuni di Garda e Bardolino e, appunto Veneto Strade la cui ordinanza è stata inviata a forze dell'ordine ed enti preposti e pubblicata sul sito del nostro Comune». E chiude: «I nostri agenti si occuperanno di gestire il traffico per il tempo necessario alle riprese. Dovrebbero impegnare non più di 30 minuti, per cui non dovrebbero crearsi particolari rallentamenti o interruzioni del traffico. In ogni caso, come da ordinanza, le limitazioni saranno indicate da segnaletica. Un piccolo sacrificio perché la bellezza del territorio gardesano venga proiettata sul grande schermo». Poi precisa: «La fascia oraria clou dovrebbe essere in ogni caso tra le 12 e le 16. Perciò l'amministrazione ha predisposto interventi di potatura e pulizia accurata nel tratto indicato dove gestiremo il senso unico alternato e l'eventuale chiusura a riprese in corso». •

B.B.