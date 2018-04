Assemblea nazionale per parlare del diabete

«Supportare le persone con diabete nel loro cammino nella vita di tutti i giorni è la nostra mission». Venerdì, sabato e domenica al Poiano Resort si terrà la ventiseiesima Assemblea nazionale Fand, organizzata appunto dalla Fand (Federazione delle associazioni nazionali diabetici) - Aid (Associazione nazionale diabetici), presieduta da Albino Bottazzo, con quella di Peschiera e il Coordinamento delle associazioni diabetici venete. «È l’occasione annuale di confronto di tutta l’attività Fand rivolta a chi è affetto da questa malattia, 4 milioni in Italia, e anche l’opportunità di discuterne problematiche e possibili soluzioni», spiega Bottazzo. Precisando: «Venerdì è dedicato ai lavori associativi, sabato e domenica ad eccellenze mediche e scientifiche della diabetologia non solo regionali, rappresentanti degli enti locali e della Regione Veneto, di case farmaceutiche e associazioni dei pazienti diabetici regionali e nazional. Invitiamo tutti a partecipare per capire la gravità di una patologie invalidante se non compensata. Noi lavoriamo perché tutti, in Italia, in ogni Regione, abbiano identiche opportunità di cura. Raccomandiamo i controlli nei Centri antidiabetici». Per informazioni telefonare al «Pronto Fand»: sabato e domenica (9-13 e 14-18) all’800820082. •

B.B.