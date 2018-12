Fuori strada con l’auto Muore dopo dieci giorni

È morto l’altra notte a Borgo Trento il 67 enne che la mattina di giovedì 6 dicembre era finito con l’ auto in un fossato che costeggia la strada della Caldana a Colà di Lazise. Si chiamava Adriano Scienza, era originario di Cavaion ma da anni risiedeva in Romania. Dalla ricostruzione della polizia stradale di Bardolino l’uomo stava procedendo per Colà e dopo aver superato una leggera curva ha perso il controllo dell’auto finendo in testacoda nel fossato a lato della corsia opposta, poco prima della frazione. Fin da subito le sue condizioni sono apparse gravissime ed è stato portato con l’elicottero di Verona Emergenza all’ospedale di Borgo Trento. È probabile che all’origine della fuoriuscita di strada ci sia un malore. Gli accertamenti condotti dalla Polstrada hanno escluso l’ipotesi che si era diffusa in un primo momento, ovvero il 67enne avesse perso il controllo del mezzo tentando di evitare un altro veicolo. Adriano Scienza era nato a Cavaion, dove vive tuttora un fratello, e negli anni Settanta si era trasferito a Pastrengo. Da tempo risiedeva in Romania e, stando ad alcune indiscrezioni, era tornato in Italia per una rimpatriata con i parenti. •

K.F.