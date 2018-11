Flash-mob, incontri e mostre contro la violenza sulle donne

Via i pregiudizi per combattere la violenza. Partendo da quelli di genere. È la campagna dell’associazione «Tè Donna» di Cavaion, che da anni nel Baldo Garda è propulsore di iniziative volte a diffondere relazioni paritarie tra i sessi. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donna, con i Comuni di Cavaion e Affi e il Grand’Affi Shopping Center ha promosso nella biblioteca di Cavaion la mostra fotografica «(IN)difesa» tratta dal progetto di Patrizia Turchetti e Francesca Rocamora per sostenere le donne e combattere la violenza fisica e psicologica. Sarà inaugurata sabato alle 18 e rimarrà aperta fino al 2 dicembre. E poi domenica, al Grand’Affi, dalle 11 alle 18 flash-mob cui partecipano le volontarie del Telefono Rosa e i ragazzi del consiglio d’istituto Fracastoro di Cavaion. Ma tutti i Comuni della zona e tante associazioni locali, questa settimana, sono in prima linea nell’organizzare iniziative a ingresso libero. Il cartellone parte oggi a Peschiera, alla Scuola di polizia, e stasera a Rivoli, alle 21, all’ex polveriera, dove si terrà la conferenza «Uomo: non agire violenza, scegli il cambiamento». Intervengono lo psicologo Andrea Pasetto dello Spazio di ascolto uomini e la vice presidente di Telefono Rosa Verona, Paola Zamboni. Si proseguirà giovedì 22 a Garda alle 11 nel piazzale davanti la sala congressi, con la danza «Vietato morire-Stop» degli studenti dell’istituto Marie Curie. Venerdì doppio appuntamento: a Costermano, alle 21, in sala civica, sarà presentato il libro di Gianpaolo Trevisi «L’Amore che non è»; a Castelnuovo, alle 20.30, in sala civica, proiezione del film «Viaggio in Inghilterra». Passiamo al weekend. A Bardolino sabato, alle 20.30, lo spettacolo «E se dico donna?» della compagnia di giovani «Stage Door» nella chiesa dell’ex Disciplina; domenica alle 11, in municipio, presentazione del libro «La svolta nei racconti di dieci donne» di Loretta Michelini e Claudia Farina. A Castelletto di Brenzone sabato, alle 20.45, andrà in scena «L’Amore che non è» nella sala Garda Family House. A Castelnuovo sabato si partirà alle 10, in municipio, con le riflessioni alla panchina rossa e si concluderà alle 10.30, nella sala civica, con il libro «La ribelle» di Leonardo Guerriero. Domenica a Caprino alle 17 terminerà il corso di difesa personale dedicato alle donne e a Pastrengo, alle 18, all’auditorium, spettacolo del cantautore Alberto Guerra. Lazise chiuderà il cartellone giovedì 29, quando dalle 14 alle 19 alla Dogana veneta si svolgerà un incontro sul ruolo della scienza forense sulla scena del crimine. •

C.M.