«El Nadal de ’na olta» vale il premio adesso

Hanno dai 3 ai 5 anni i campioni del concorso dell’identità veneta: i bimbi della scuola dell'infanzia Don Siviero di Bolca hanno vinto il primo premio (750 euro) al concorso «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale del Veneto» promosso dalla Regione in collaborazione con l’Unpli (Unione nazionale pro loco) e il ministero dell’ Istruzione università ricerca) per le scuole venete di ogni ordine e grado, nonché le scuole italiane dell’Istria. Oltre 6.000 gli studenti impegnati per un totale di 300 classi iscritte, provenienti da 143 istituti veneti e dalle scuole italiane oltre confine: Croazia e Slovenia. La selezione della giuria lagunare ha stimato meritevoli di premi 31 scolaresche, sette delle quali sono veronesi. E così si sono ritrovati in più di 500 alunni a Venezia per una grande festa presso l’Istituto provinciale per l’infanzia Santa Maria della Pietà, il 23 marzo, antivigilia della mitica data (25 marzo) di fondazione della città lagunare, proclamata nel 2007 giornata della Festa del Popolo Veneto. Entusiasmo alle stelle per la frazione di Vestenanova che si è posizionata sul gradino più alto del podio con i piccolissimi alunni protagonisti di una realizzazione scenica in dialetto locale: El Nadal de ’na olta, nell’ambito del tema «La lingua veneta nelle sue espressioni creative nel teatro, nella musica e nella poesia». Il video è stato realizzato a conclusione di un percorso didattico, con bambini dai 3 ai 6 anni, mirato alla conoscenza dell’ambiente circostante, con la visita a una stalla di Bolca, dove alcuni nonni si sono prestati a raccontare e far rivivere i preparativi del Natale di una volta. Uno spasso e un successo, ora confermati dal premio per la genuinità del messaggio, la messinscena dei piccoli attori, figli dell’era digitale, che si sono cimentati a imitare nei gesti e nel linguaggio i loro bisnonni, quando la sera si ritrovavano nella stalla, a far filò. Bisognava butar on soco sul fogo par sugar le robete de Gesù; intanto i sgranava le panoce e i se la contava de gusto. Un lavoro teatrale meritevole e di grande impegno, recitato in video in completa autonomia. «La scuola dell’infanzia Don Siviero di Bolca ha ottenuto un lusinghiero risultato che rende merito al bellissimo lavoro delle docenti che hanno saputo coinvolgere i bambini nella riscoperta delle tradizioni locali e popolari», afferma il dirigente scolastico dell’istituto di San Giovanni-Vestenanva Ugo Carnevali e racconta: «Ho avuto occasione di vedere nello scorso dicembre la recita dei bambini e mi sono commosso per la naturalezza con la quali gli alunni sapevano recitare utilizzando il dialetto. I bambini hanno dato una grande prova delle loro potenzialità e le docenti, alle quali ho espresso le mie più vive congratulazioni, prova di una notevole capacità professionale». «Non è stato facile per i bambini esprimersi in dialetto», spiegano le maestre Adriana Piazzola e Silvana Rama, autrici e registe, che hanno rilevato come tante parole dialettali risultino ormai sconosciute ai piccoli. Anche nelle contrade della Lessinia si sta assistendo ad una graduale italianizzazione della parlata corrente. «I bimbi quando non intuiscono il significato di certe espressioni dialettali», aggiungono le insegnanti, «chiedono spiegazioni; ma parlare il dialetto non è per nulla scontato». •

Mariella Gugole