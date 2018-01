Dal governo 560mila euro per il sito della villa romana

Gerardo Musuraca «Riceveremo un contributo dallo Stato di 560 mila euro per risistemare uno dei siti archeologici di epoca romana più importanti del Veneto». Lo annuncia entusiasta il sindaco di Brenzone Tommaso Bertoncelli. «L’ho saputo dall’ onorevole Alessia Rotta, grazie al cui aiuto siamo riusciti in questa impresa», ha proseguito Bertoncelli. Nei mesi scorsi anche Brenzone aveva presentato un progetto partecipando a un concorso nazionale chiamato «Bellezza@- Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati». Il governo aveva messo a disposizione 150 milioni di euro per il recupero di siti di valore culturale e, per Verona, sei sono stati approvati per un valore di 4.982.600 euro. La partamentare scaligera del Pd ha fatto da referente per questo progetto governativo, dando una mano a Brenzone. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola