Strage dell’11 aprile 1848 Ricordo con sfilata e messa

Dopo la commemorazione dello scorso anno per il 170° anniversario della strage di Castelnuovo del Garda avvenuta l’11 aprile 1848, il ricordo di una delle pagine più buie della storia del paese è in programma domani. La mattinata è organizzata dal Comune in collaborazione con il Gruppo alpini di Castelnuovo che nel fine settimana festeggia il 90° anniversario di fondazione. Ritrovo alle 8.30 alla baita degli alpini, alle 9 alzabandiera con esecuzione dell’inno nazionale seguita dagli omaggi al monumento in piazza Martiri di Castelnuovo e alla lapide di Michelangelo Mischi. Alle 10, verrà celebrata la messa al Brolo delle Melanie (in caso di maltempo nella chiesa parrocchiale). Il percorso del ricordo toccherà anche piazza del Rogo e il monumento ai Caduti. La strage di Castelnuovo avvenne nel corso della prima guerra d’Indipendenza: si scontrarono i volontari a servizio del Regno di Sardegna, che volevano avanzare nel Lombardo-Veneto, e l’esercito austriaco. Gli eventi di quel giorno sono raccontati negli scritti di don Tommaso Netti, raccolti nel volume «Castelnuovo e gli austriaci nel 1848» (prima edizione nel 1888) e ripresi da Giovanni Solinas nel libro «Verona e il Veneto nel Risorgimento» edito nel 1966. Tra gli oltre cento morti di quel giorno ci furono il farmacista Lorenzo Cavattoni con la sua famiglia e alcune persone che in farmacia avevano cercato rifugio e Michelangelo Mischi, di dieci anni. Raccontando l’accaduto, la Gazzetta di Milano scrisse che vi furono «non meno di 150 cadaveri tra i residenti di Castelnuovo».

K.F.