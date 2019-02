Sì del Tar per gli impianti sportivi

La gara per la concessione della gestione degli impianti sportivi di Castelnuovo del Garda capoluogo e della frazione di Sandrà si è svolta in modo legittimo. La polisportiva quindi potrà gestirli. Lo stabilisce la sentenza con cui il Tar del Veneto ha in parte respinto e in parte giudicato inammissibile il ricorso presentato dalla società sportiva dilettantistica Leaena, con sede a Brescia, contro il Comune di Castelnuovo, la Centrale unica di committenza (Cuc) «Custoza Garda Tione» (nell’ambito della quale la scorsa estate si è svolta la procedura di gara) e contro l’Unione polisportiva dilettantistica di Castelnuovo, già gestore degli impianti e aggiudicataria del bando dopo la revoca dell’aggiudicazione provvisoria attribuita a Leaena. La polisportiva presieduta da Francesco Oliosi potrà dunque proseguire nell’attività. Il tribunale amministrativo ha bocciato tutte le istanze di Leaena, avvalorando quindi la tesi del Comune e della commissione giudicatrice secondo cui l’offerta tecnica della società andava considerata come «condizionata», in quanto non rispondente ai paletti stabiliti dall’ente locale sulle tariffe agevolate da applicare alle associazioni sportive. Motivo del contendere, la formulazione della frase scritta da Leaena nella sua offerta e in particolare la «riserva» espressa circa l’applicazione delle agevolazioni previste dal Comune, con la contestuale proposta di collaborare direttamente con le associazioni sportive. «Dalla lettura dell’offerta presentata da Leaena», è scritto nella sentenza, «non è nemmeno dato ricavare che la riserva formulata avesse natura di offerta migliorativa come asserito dalla ricorrente nei propri atti» mentre, osservano i giudici amministrativi, «la ricorrente ha unilateralmente modificato un elemento essenziale del progetto posto a base di gara» di per sé «immodificabile e vincolante» essendo il presupposto per il riconoscimento da parte del Comune di un canone (425mila euro per cinque anni, soggetti a ribasso nell’offerta economica) a favore del gestore degli impianti sportivi proprio a compensazione dei minori introiti derivanti dall’applicazione delle tariffe agevolate imposte dall’ente. In definitiva, chiarisce la sentenza, «la possibilità di stipulare specifici accordi con le associazioni sportive, in alternativa all’applicazione delle tariffe imposte, rappresentava una deroga rispetto a un obbligo previsto espressamente dagli atti di gara, determinando una diversa impostazione della concessione nel suo complesso, non compatibile con il disegno progettuale originario prescelto dall’amministrazione». Tra gli altri motivi proposti da Leaena nel ricorso e respinti dal Tar c’è anche quello secondo cui la commissione giudicatrice avrebbe dovuto chiedere chiarimenti sulla natura della riserva formulata nell’offerta. Ma, osserva il Tar citando altre sentenze di tribunali amministrativi, «ciò avrebbe configurato una palese violazione del principio di immodificabilità dell’offerta e una altrettanto palese violazione del principio di concorrenza» in quanto «non è ammessa la possibilità di esercitare il soccorso istruttorio a fronte di un’offerta tecnica carente di un essenziale requisito rilevante ai fini dell’esclusione». Soddisfatti della sentenza il sindaco Giovanni Peretti e l’assessore allo Sport Davide Sandrini. «Purtroppo per Leaena e per fortuna per il Comune che mi onoro di rappresentare, le manifeste accuse della ricorrente sono state respinte dal Tar, che ha sentenziato la regolarità della procedura senza alcuna riserva», commenta Sandrini. «Alla luce di quanto accaduto», aggiunge, «non escludo di valutare azioni di tutela dell’immagine dell’ente nei confronti di chi, non limitandosi all’esercizio del proprio diritto di proporre ricorso alla giustizia amministrativa e insinuando dubbi circa comportamenti addirittura dolosi da parte degli uffici, persevera su questa linea anche dopo la pronuncia del Tar». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Katia Ferraro