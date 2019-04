Passeggiata benefica con Fido

Questa mattina il Comune di Castelnuovo del Garda ospita la passeggiata solidale «Walking Help anche con Fido», evento di beneficenza aperto a tutti e anche agli amici a quattro zampe che potranno accompagnare i loro proprietari durante il percorso. Il ritrovo è stato fissato alla baita degli alpini nel Parco del Tionello alle 9.30, dove sarà anche possibile iscriversi alla passeggiata (il costo è di 3 euro a persona). Il percorso, che è lungo sette chilometri, si snoda tra le campagne del territorio e non presenta difficoltà. I partecipanti troveranno un punto ristoro, allestito in località Tenuta Tripoli, e per chi lo desidera ci sarà anche la possibilità di partecipare a un pranzo solidale (dalle 12 alle 14) alla baita degli alpini al costo di 10 euro a persona (ridotto, 5 euro, per i bambini fino a 10 anni). Il ricavato della manifestazione verrà devoluto al progetto «Solidarietà pro Fonte del Campo» in favore dell’omonima frazione di Accumoli, nel Lazio, uno dei Comuni del centro Italia che è stato colpito dal terremoto nell’agosto del 2016. L’evento si tiene anche in caso di brutto tempo.

K.F.