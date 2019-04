Marchio del Comune per il vino che non c’è

Bigoli con l’anatra e vino Moro dal Castel: sono i prodotti di Castelnuovo del Garda ritenuti meritevoli di ottenere la Denominazione comunale di origine (De.Co.) da poco istituita. Con una sorpresa: per avere il sigillo De.Co. il Moro dal Castel, marchio commerciale di proprietà del Comune con cui da vent’anni viene indicato il vino Cabernet Sauvignon Veneto Igt prodotto a Castelnuovo, dovrà nascere da altri vitigni. Non più, quindi, dal vitigno francese Cabernet Sauvignon, diffuso in tutto il mondo per la sua duttilità, ma dai vitigni autoctoni veronesi Corvina, Oseleta e Rossignola, le cui uve dovranno rappresentare almeno l’85 per cento del totale. Una rivoluzione, considerando anche gli sforzi messi in campo negli ultimi due anni dall’amministrazione comunale per promuovere la tipicità di questo vino rosso con l’evento enogastronomico «Il Moro nel piatto». La denominazione comunale non si applicherà quindi al Moro dal Castel esistente (che potrà comunque continuare ad avere l’etichetta con lo stesso nome), ma a un nuovo vino la cui prima annata prodotta con la vendemmia 2019 sarà messa in commercio nell’autunno del 2024. Le indicazioni di produzione contenute nel disciplinare approvato con delibera di Giunta prevedono infatti modalità e tempistiche precise: parziale appassimento delle uve su graticci per almeno 45 giorni dopo la raccolta manuale, passaggio in barrique per almeno due anni e affinamento in botte di rovere per almeno altri due anni. Uno snaturamento del vino diventato simbolo di Castelnuovo? Tutt’altro, spiega il giornalista enogastronomico ed esperto di De.Co. Riccardo Lagorio, a cui si è affidata l’amministrazione comunale per l’istituzione del marchio e l’individuazione dei prodotti tipici che identificano il paese. Lagorio ha studiato il territorio, condotto interviste tra i produttori e ricerche su testi di ampelografia (ovvero di studio dei vitigni) per arrivare a definire un vino più rappresentativo delle terre castelnovesi. Vero che il marchio Moro dal Castel è nato vent’anni fa e da allora è sempre stato prodotto con il Cabernet Sauvignon. «Perché più facile da coltivare», spiega Lagorio, «ma ciò che sembra nuovo è invece ciò che storicamente caratterizza questi luoghi e ne trasmette la cultura», sottolinea ancora l’esperto. La De.Co. castelnovese e i primi prodotti che potranno ottenerla sono stati «battezzati» dal sindaco Giovanni Peretti, dalla consigliera con delega ad Agricoltura e Commercio Elena Tenero nel corso di un incontro pubblico nella sala civica 11 Aprile 1848, a cui Lagorio ha partecipato in qualità di consulente. Il Comune ha registrato il marchio collettivo geografico della sua De.Co., rappresentato visivamente da una torre (quella Viscontea, simbolo del paese) e da due foglie alla sua base. L’uso del logo è gratuito, ma deve essere autorizzato: imprese e persone che vogliono utilizzarlo devono presentare la domanda in Comune attraverso l’apposita modulistica (requisiti e passaggi sono spiegati nel regolamento reperibile in Municipio e sul sito internet del Comune). Come anticipato, oltre al Moro dal Castel possono ottenere il marchio i bigoli con l’anatra, «pietanza della tradizione, seppur non esclusiva, di Castelnuovo del Garda da almeno cinquant’anni», si legge nel disciplinare in cui sono elencati ingredienti e modalità di preparazione del ragù. La De.Co. potrà essere applicata sia alle confezioni di sugo all’anatra destinate alla vendita, sia al piatto proposto nel menu dei ristoranti. « Obiettivi della De.Co», hanno sottolineato il sindaco Peretti e la consigliera Tenero, «sono quelli di salvaguardare il territorio attraverso le sue eccellenze, promuovere e valorizzare le attività locali, ma anche garantire i consumatori sulla provenienza dei prodotti». •

Katia Ferraro