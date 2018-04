Emozioni forti a Gardaland con il film in 4D

La vita di Gabriele D'Annunzio entra nel mondo di Gardaland. È una delle novità per la stagione 2018 del parco divertimenti presentate alla conferenza stampa di ieri durante la quale l'amministratore delegato Aldo Maria Vigevani ha effettuato un'ampia panoramica sulle nuove attrazioni che saranno presenti da quest'anno. Nella piazza Gardaland Theatre è stata allestita «La favolosa Gioia», una mostra permanente, aperta da pochi giorni, dedicata al Vate in collaborazione con il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera. All'interno sono esposti abiti e accessori del celebre poeta abruzzese provenienti direttamente dalla sua dimora, oltre all'oggetto più curioso e prezioso dell'esposizione: una Isotta Fraschini del 1930, acquistata da D'Annunzio per il figlio Veniero. L'intento dell'inedita partnership è unire divertimento e cultura, è stato ricordato da Vigevani e dal presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri nella presentazione dell'iniziativa a cui ha partecipato anche l'attore Edoardo Sylos Labini, storico interpretate di D'Annunzio. Ma l'obiettivo di Gardaland per questa stagione è stato anche quello di abbracciare tutti i target: dai bambini con Peppa Pig Land, alle famiglie con il rinnovamento de I Corsari fino agli appassionati dell'adrenalina pura con la San Andreas 4-D Experience. Una delle novità più rilevanti presentate è proprio l'area interamente a tema dedicata a Peppa Pig, dove si potrà incontrare Peppa e suo fratello George, salire su una torre con delle mongolfiere e ammirare il panorama o su un vascello nella vasca attorno all'isola dei Pirati o sul trentino di Nonno Pig. Per l'occasione della riapertura stagionale è stato inoltre rinnovata la storica attrazione dei Corsari con nuova tecnologia con effetti di video-mapping in 3D e una storia nuova, intitolata «La vendetta del fantasma» per coinvolgere ancora più il pubblico. Per chi ama le emozioni forti il parco di divertimenti ha ideato poi una versione in 4D di quindici minuti del film «San Andreas», la cui storia è incentrata sulle conseguenze di un fortissimo e catastrofico terremoto a Los Angeles scatenato dal «risveglio» della faglia di Sant'Andrea, che innesca un altrettanto disastroso tsunami. Gli spettatori si troveranno così letteralmente catapultati al centro di un’azione con grandi effetti speciali. Da quest'anno è possibile inoltre scaricare «Adrenaline-Powered People», una speciale app di geolocalizzazione che cattura oggetti in movimento all’interno del perimetro delle cinque attrazioni più adrenaliniche del parco: Oblivion, Raptor, Blue Tornado, Shaman e Space Vertigo. All'applicazione è collegato un concorso con vari premi, ogni giorno. Rinnovati e arricchiti anche gli spettacoli con due «new entry»: «Gardaland on Broadway», un medley di musical e «5 Elements», un viaggio alla scoperta di un mondo segreto nel cuore del pianeta Terra. Numerosissimi, inoltre, i vari eventi speciali durante tutta la stagione, a partire già da oggi fino al 22 aprile con il Gardaland Magic Circus, la kermesse dedicata al mondo circense. Nel suo intervento, Vigevani ha fornito anche alcuni numeri del parco divertimenti, a partire dagli investimenti effettuati per allestire le ultime novità che ammontano a sei milioni di euro. L'amministratore delegato ha inoltre anticipato alcuni progetti che l'azienda - che fa parte del gruppo Merlin – ha in serbo per l'anno prossimo. A partire da un nuovo hotel dedicato al tema della magia, «che prevederà ulteriori significativi investimenti». «Stiamo lavorando per continuare a crescere e creare nuove attrazioni», ha aggiunto l'amministratore delegato di Gardaland, i cui ospiti sono per il settanta per cento italiani e per il restante trenta per cento stranieri, e che in alta stagione conta circa 1.550 collaboratori. •

Emanuele Zanini