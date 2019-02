Brenda, le ricerche sono state sospese Manca da 7 mesi

Dopo i primi tre giorni della settimana dedicati alle ricerche in acqua di tracce di Maria Aparecida Soares, la 52enne di origini brasiliane scomparsa da Camalavicina (Castelnuovo del Garda) la sera del 18 luglio scorso, ieri è ripreso sulla terraferma il piano di ricerca di persone scomparse attivato su richiesta della Procura di Verona, che sul caso ha aperto un fascicolo per omicidio finora contro ignoti. Circa venticinque volontari della Protezione civile coordinati dai vigili del fuoco di Verona e dai carabinieri di Peschiera del Garda stanno setacciando anche in queste ore le zone comprese tra Camalavicina e la passeggiata lungo il fiume Mincio nel tratto tra il ponte della ferrovia, in territorio di Peschiera del Garda, alla diga di Monzambano. Per ora anche le ricerche a terra non hanno prodotto risultati e nel momento in cui scriviamo non sono state pianificate nuove attività per i prossimi giorni. Non sembra giocare a favore il tempo trascorso dalla misteriosa sparizione di Maria Aparecida (domani saranno sette mesi). Cinque i gruppi di Protezione civile impiegati ieri: i volontari di Castelnuovo del Garda e Valeggio sul Mincio, della Società nazionale di salvamento, della squadra Basso Lago dell’Associazione nazionale alpini e l’associazione Argo 91, parte del Coordinamento cinofilo veneto, presente con due cani, Lana e Jack, addestrati per la ricerca in superficie di persone scomparse. Le indagini intanto proseguono. Nei giorni scorsi la pm Federica Ormanni ha disposto il sequestro dei vestiti della donna che il compagno Andrea Felicetti aveva inscatolato e portato nella cantina dell’appartamento in cui vivevano per far posto alla nuova compagna sposata il 17 dicembre. •

K.F.