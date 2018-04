Alpini in adunata per i 65 anni del Cavalcaselle

Fine settimana denso di iniziative quello in programma da venerdì 6 a domenica 8 aprile a Cavalcaselle di Castelnuovo del Garda in occasione del 65° anno di fondazione del Gruppo alpini e dell’adunata dei 15 gruppi del Basso lago. Venerdì alle 10.30 gli alpini saranno alle elementari di Cavalcaselle per un incontro didattico, aperto dall’alzabandiera con la presenza dei rievocatori del Gruppo storico 6° Alpini battaglione di Verona. Alle 20.30 nella sede del gruppo (a lato della scuola dell’infanzia don Manganotti) Sante Pasqualini presenta Da Lazise alla Russia, intervista al professor Vittorio Bozzini, alpino reduce della prigionia in Russia nella Seconda guerra mondiale che raccontò questa sua esperienza nel libro Neve rossa. Mancato nell’aprile del 2009, Bozzini era nato e vissuto a Lazise, di cui fu anche sindaco nel dopoguerra. Sabato alle 21 nella chiesa parrocchiale di Cavalcaselle concerto a cura del coro polifonico di Caldiero. Domenica, giorno dell’adunata e della festa del gruppo di Cavalcaselle, il ritrovo è fissato alle 9 presso la sede. Da qui partirà la sfilata verso la piazza, accompagnata dalla fanfara della sezione alpini di Verona, Complesso bandistico Giuseppe Tognetti. Alle 10.30 messa concelebrata da don Rino Massella, cappellano della zona basso lago, animata dal coro Costabella di Pacengo. La giornata proseguirà con pranzo nel parco di Villa Sacro Cuore di Cavalcaselle, messo a disposizione dalle suore Ancelle della Carità. «Questi tre giorni sono molto intensi e importanti per noi», sottolinea Ezio Castelletti, capogruppo della sezione alpini di Cavalcaselle dal 2012. Prima di lui coprirono lo stesso incarico Silvestro Parolini e il conte Pietro Arvedi, che del gruppo fu il fondatore nel 1953. «Ringrazio i 15 consiglieri del nostro direttivo che si sono dati da fare per organizzare la festa», rimarca Castelletti, «e le suore di Villa Sacro Cuore che ci hanno dato la possibilità di allestire il tendone nel parco e di realizzare il concerto». Sabato 14 aprile alle 17 nella chiesa della Villa si terrà infatti lo spettacolo aperto al pubblico e a ingresso libero «A cent’anni da Vittorio Veneto», con il racconto «Terra di nessuno» di Giorgio Sembenini intervallato dal coro Ana San Maurizio di Vigasio diretto dal maestro Claudio Bernardi. •

