Unesco, Monte Baldo spaccato in due

Un «colpo di scena». Tutti concordano sull’idea che il Monte Baldo è un’unica realtà, ma il Giardino d’Europa rischia di restare ancora diviso in due: Baldo Trentino e Veronese. Mentre nella Provincia autonoma di Trento c’è il Parco naturale, nel veronese il concetto di «parco», com’era concepito negli anni ’70 è considerato superato e si parla di tutela e valorizzazione in altri termini. La divisione, inesistente a livello naturale, ha i confini amministrativi della «politica» e potrebbe essere rimarcata dal fatto che le due amministrazioni (Provincia di Trento e Regione Veneto) stanno lavorando per inserire il Baldo sempre nel patrimonio Unesco, ma sulla base di due progetti diversi. Il Trentino ha iniziato l’iter che lo dovrebbe portare nell’elenco del Patrimonio mondiale dell’umanità, mentre l’Unione Montana del Baldo Garda sta avviando il processo di candidatura a Riserva della biosfera nel Programma Unesco Mab «Man and Biosphere». Candidature che sarebbero incompatibili tra loro. Il tema è emerso al seminario «Candidatura del Monte Baldo al programma Unesco Mab» avviato dall’Unesco. Organizzato dal Politecnico di Milano con l’Unione, ha portato 40 studenti di 21 Paesi del mondo, tra cui una decina italiani (di cui la metà veronesi), a redigere otto diverse proposte di Piano introdotte da foto del geografo Eugenio Turri. «Sono proposte per sviluppare un piano strategico che valorizzi le diverse eccellenze e potenzialità di questo territorio. Tra queste», esemplifica la docente di Architettura del Paesaggio Chiara Geroldi, «ricchezza di biodiversità, malghe, percorsi, peculiarità geologiche, varietà degli ambienti». Al termine, dopo tanti elogi a ragazzi e professori, è emerso però, inaspettato un problema: l’applicazione dei due progetti, entrambi Unesco per un’unica montagna, non sarebbe compatibile. Novità che il presidente dell’Unione, Maurizio Castellani, sta verificando. Ha detto Quinto Canali, assessore a Cultura, Istruzione e rapporti intercomunali di Brentonico: «Sul nostro versante sussiste il Parco naturale del Monte Baldo che coinvolge i 5 comuni di Brentonico, Ala, Avio, Mori e Nago Torbole con obiettivi di valorizzazione. Da 3 anni, con la Provincia autonoma di Trento, stiamo portando avanti il programma per la candidatura del Baldo, per 3 terzi veronese e per uno trentino, a bene patrimonio dell’umanità Unesco, essendovi nata la moderna scienza botanica. Abbiamo però scoperto, solo da qualche giorno, che tale richiesta è incompatibile con quella per la candidatura Unesco Mab, percorso che stavamo valutando con i Comuni veronesi. La Sila, ad esempio», spiega, «aveva presentato una candidatura Mab, poi quella per essere bene patrimonio dell’Unesco, che è stata cassata essendo già stata accettata la prima. Ora i vertici di Provincia di Trento e Regione Veneto si dovranno confrontare, previo incontro tra amministratori dei comuni. Fino a questa novità, pensavamo che il progetto veneto fosse compatibile col nostro». Castellani non fa una piega: «Lo studio, redatto dagli studenti del Politecnico, punta a iniziare un percorso per far diventare il Baldo area Mab, che è sempre dell’Unesco. In Regione ci hanno indirizzato su tale percorso che coinvolgerebbe la gente valorizzando, e non congelandone, le risorse. Verificheremo se, nel contempo, si possa considerare anche la candidatura a patrimonio dell’Unesco “Heritage”». Stefano Passarini, vicepresidente afferma: «Un anno fa ci rivolgemmo al referente Unesco per il Veneto in presenza del dirigente dell’Area parchi della Regione. Si analizzò come tutelare l’area del Baldo Veronese attraverso programmi Unesco. Per entrambi, per un’ area come il Baldo, la soluzione migliore sarebbe stata l’adozione del Mab. A parte il fatto che una regione può proporre una sola candidatura per volta (è in corso quella per il prosecco), ci hanno assicurato che la tempistica per tale certificazione sarebbe più veloce e capace di dare risposte immediate al territorio in termini economici e di sviluppo turistico, assecondando la gente ed evitando lo spopolamento dell’alta montagna. Se accettata, l’altra strada avrebbe tempi lunghissimi». Chiude Alessandro Balducci, professore di Politiche urbane: «Ora ci si augura che, poiché le due proposte vanno nella stessa direzione pur con strumenti diversi, si trovi una riconciliazione». • © RIPRODUZIONE RISERVATA