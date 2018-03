Riapre l’infopoint per turisti «Ma non lo gestirà il Comune»

Accoglienza, prenotazioni, promozione a 360°. A Caprino riapre oggi alle 9 nella barchessa di Palazzo Carlotti l’ufficio turistico - info point di Caprino denominato «Baldo Garda», punto di riferimento per informazioni sul territorio: manifestazioni, opportunità sportive, luoghi e architetture da vedere, arte. L’inaugurazione, in realtà, sarà il 7 aprile alle 12. Ricorda il consigliere Davide Mazzola: «Il progetto di un ufficio così era stato ideato dalla Unione Montana Baldo Garda nel 2014, supportato da un contributo regionale, coinvolgendo Rivoli, Brentino Belluno e Ferrara di Monte Baldo oltre a Caprino, propostosi capofila. La convenzione, fatta tramite l'Unione con la Regione e della durata triennale, nel 2017 si è conclusa», rammenta. «L'amministrazione ha però deciso di farla proseguire chiedendo all’Unione Montana di rinnovarla per il triennio 2018-2020, previo benestare della Regione Veneto». L' ufficio sarà aperto da aprile a ottobre in orari e giorni diversi. In aprile il mercoledì dalle 14,30 alle 17, il giovedì dalle 9 alle 13, il venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17. A maggio, come in settembre e ottobre, si aggiungerà la domenica dalle 9 alle 13. In giugno, luglio e agosto l’apertura sarà per tutta la settimana il mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica nei medesimi orari più lunedì dalle 9 alle 13 e martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17. «Nei mesi estivi centrali sarà aperto un secondo infopoint a Spiazzi, località turistica base di partenza per attività sportive sul Monte Baldo e visite al Santuario Madonna della Corona», dice Mazzola che torna all'Ufficio Turistico - Info Point centrale: «Il rinnovo del progetto è avvenuto dopo esserci confrontati con gli altri sindaci mentre, con la Pro loco, così attiva e propositiva, abbiamo convenuto di affidarne la gestione a una società esterna che promuovesse professionalmente il territorio. Così», ragguaglia, «il servizio, nel rispetto della normativa regionale, è stato affidato alla società Whatsupup Lake Garda di Affi. E una nuova collaborazione che avvicinerà meglio Caprino e l’entroterra del Baldo al turismo lacustre tramite altri 14 loro Info Point situati tra il Garda e Verona. Saranno creati collegamenti con le strutture ricettive della sponda veronese, garantito il servizio di vendita di biglietti a musei, parchi e altre attrazione della provincia, stampate circa 100.000 copie di una guida turistica dove Caprino avrà una pagina esclusiva». C'è dell'altro: «La promozione avverrà nel contempo attraverso i social del momento - Facebook e Instagram - e il sito turistico www.caprinoveronese.it . Invitiamo le associazioni a considerare l'ufficio di riferimento per promuovere proprie manifestazioni e attività». Chiude il sindaco Paola Arduini: «Siamo molto soddisfatti: prosegue un progetto che, nel tempo, ha visto superare le 3000 utenze l’anno. Molte le attività sportive qui praticabili - trekking, mountain bike, passeggiate equestri, arrampicata - e molti i prodotti tipici». •

B.B.