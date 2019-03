Oggi sfilata Montebaldina con carri da tutta la provincia

Oggi 172° storico Carnevale Montebaldino con la grande sfilata. Sono ormai molti giorni che le maschere alla corte del Re del Baldo sono immerse in questo colorato e rumorosissimo mondo. Venerdì hanno sfilato a Verona, condotte dal Papà del Gnoco che sarà ospite gradito anche a Caprino. Nei giorni scorsi la scaletta di marcia dell’ evento, organizzato dal Comitato Re del Baldo della pro loco, ha già fatto varie tappe. La corte regale è stata in visita alle scuole dell’ infanzia e alle primarie di Caprino, Pazzon e Pesina. Sabato hanno sfilato a Villafranca; domenica dopo la messa nella cappella dell’ Ipab Villa Spada e la corsa al Centro polifunzionale, sono partiti per Domegliara. Insomma sono presissimi. «Ma il giorno più importante è il 5 marzo», rammenta la Regina del Baldo Rosella Consolini: «In piazza della Vittoria campeggiano già giostre e bancarelle e in piazza Stringa la proloco avrà un tendone per scodellare gnocchi al pomodoro». Il raduno del corteo è alle 14 in via Gau Algesheim. «Sarà aperto dalla banda di Caprino, seguito da numerosi gruppi guidati dal Re del Baldo, Regina, Arabo de Boi, Re Gioioso, conte dei Malsalè de Pesina e Duca de Gaon». Ci saranno gruppi e carri da tutta la provincia, soprattutto dalla bassa. Immancabile il papà del Gnoco. Ci saranno anche le majorette di Cavaion con la nuova divisa azzurra e gialla. Aperte le mostre nella sala dell’ ex anagrafe. La manifestazione sarà sorvegliata dalla Polizia locale, il cui comandate, vista la disposizione del sindaco Paola Arduini, ha predisposto una ordinanza volta a prevenire problemi. Tutte le vie interessate alla sfilata resteranno chiuse al traffico dalle 13 fino alla fine della manifestazione, tra le 19 e le 20. Fino alle 12 di domani una parte di piazza Stringa sarà chiusa per la presenza di chioschi gastronomici. Vietato l’uso, in posti pubblici, di bombolette con schiumogeni e qualsiasi materiale imbrattante. Vietati giocattoli pirici e altri artifici esplosivi, corpi contundenti come piccole clave, manganelli di plastica e di qualsiasi altro oggetto che possa provocare danni a terzi. Per chi sgarra sono previste sanzioni amministrative dai 25 ai 500 euro. Il consigliere alle Manifestazioni Davide Mazzola, approvando i provvedimenti voluti dal sindaco Paola Arduin, aggiunge: «Con piacere invitiamo tutti al nostro Carnevale Montebaldino, tra i più antichi della provincia di Verona. Ringrazio il Comitato Re del Baldo e la pro loco che si mettono a disposizione per organizzare questa giornata. Rivivere e portare tale evento è per tutti motivo di lustro e orgoglio». •

B.B.