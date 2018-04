Nuovo Info Point per i visitatori a Palazzo Carlotti

Si inaugura ufficialmente oggi alle 12, nella barchessa di Palazzo Carlotti, l’«Ufficio turistico - Info Point di Caprino» denominato «Baldo Garda», il nuovo Servizio di informazione e accoglienza turistica dedicato alla promozione turistico-culturale e ricettiva del territorio di Caprino, del Baldo Garda e della Valdadige. Un punto di riferimento per ottenere informazioni su manifestazioni, eventi sportivi, luoghi e mostre da vedere, che è stato aperto il 30 marzo. Oggi il sindaco Paola Arduini e il consigliere Davide Mazzola hanno invitato operatori economici non solo del settore, sindaci e amministratori tenendo conto, come ricorda Arduini, che il precedente ufficio era stato ideato dall’Unione Montana Baldo Garda nel 2014, supportato da un contributo regionale, coinvolgendo Rivoli, Brentino Belluno e Ferrara di Monte Baldo oltre a Caprino, il capofila. «La convenzione si è conclusa, però l'abbiamo fatta proseguire chiedendo all’Unione di rinnovarla per il triennio 2018-2020. Così ha fatto, un paio di mesi fa, dopo aver ottenuto il benestare della Regione Veneto. L'iniziativa», evidenzia, «si inserisce nel quadro di un progetto strategico più ampio volto a riportare il territorio di Caprino al centro degli itinerari turistici del Baldo Garda». L' ufficio sarà aperto da aprile a ottobre in orari e giorni diversi. In aprile il mercoledì dalle 14,30 alle 17, il giovedì dalle 9 alle 13, il venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17. A maggio, come in settembre e ottobre, si aggiungerà la domenica dalle 9 alle 13. In giugno, luglio e agosto l'apertura sarà per tutta la settimana il mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica nei medesimi orari più lunedì dalle 9 alle 13 e martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17. In giugno, luglio e agosto sarà aperto un Infopoint anche a Spiazzi. La gestione è affidata ad una società esterna. La promozione avviene anche attraverso Facebook, Instagram e attraverso il sito turistico www.caprinoveronese.it. •

B.B.